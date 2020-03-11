广东拟规定全面禁食野生动物

《广东省野生动物保护管理条例（修订草案征求意见稿）》9日在广东人大网发布。征求意见稿提出，全面禁止食用陆生野生动物，违者最高罚款一万元。同时，全面禁止以食用为目的猎捕、交易、运输在野外环境自然生长繁殖的陆生野生动物。

据新京报报道，同时，广东拟制定人工繁育非国家重点保护野生动物名录。对列入名录的野生动物及其制品，可以凭合法来源证明取得专用标识，凭专用标识出售和利用，保证可追溯。这意味着，广东或将不会全面禁止野生动物人工繁育，部分人工繁育的陆生野生动物将可以用于药用和科研。

具体来看，禁止食用国家重点保护野生动物和其他陆生野生动物，包括人工繁育、人工饲养的陆生野生动物，以及有关法律禁止食用的其他野生动物。

同时特别提出，禁止以家畜家禽名义食用野生动物。列入畜禽遗传资源目录的动物，按照国家规定应当加施畜禽标识，而没有加施的，不得屠宰、加工、出售。

罚则方面，食用野生动物的，由县级以上相关部门责令停止违法行为，对食用者处二千元以上一万元以下的罚款；对组织食用者处一万元以上五万元以下的罚款。这比现行条例大大提高了处罚力度。

此外，违法生产、经营、购买、储存、屠宰、加工、出售禁止食用的野生动物及其制品、食品的，由县级以上相关部门责令停止违法行为，没收野生动物及其制品、食品，并处野生动物及其制品价值三倍以上十倍以下的罚款；属于国家重点保护野生动物的，并处野生动物及其制品价值五倍以上十五倍以下的罚款。



