疫情预将使中国银行业不良贷款率升至约6.6%

标普全球评级周二（10日）表示，预计疫情将导致亚太区银行业增加1000亿美元（1391新元）的信用成本，中国的银行业首当其冲，预计全行业总不良贷款率升至约为6.6%的峰值。

据路透社报道，标普新闻稿称，基于标普修正后的2020年中国GDP将增长4.8%的预测假设，预计中国商业银行的全行业总不良贷款率将升至峰值约为6.6%。如果出现该种情形，则拨备覆盖率或将从2019年4季度的186%下降至52%。

标普全球评级信用分析师胡旸瑞表示，中国监管层截至目前的应对措施是利用银行系统来对冲疫情对经济的影响，以及向对保障医疗支持和抑制病毒至关重要的实体提供融资支持。

胡旸瑞表示：“银行可能需要牺牲短期商业利益，此前已面临资本压力的金融机构将因此进一步承压。”

标普新闻稿称，已将2020年亚太区经济增速预测下调了0.8个百分点至4.0%，为2009年以来最低，且大幅低于过去10年6%的平均增长率。

标普预计，第三季度亚太区经济会出现U型复苏，亚太区到2021年年中的就业和产出将恢复到不发生新冠疫情情形下该有的水平。

标普全球评级的亚太区首席经济学家Shaun Roache表示，一些经济活动将永远失去不会重新补上；预估相应的收入损失约为2,110亿美元，将对亚太区的资产负债表产生较大影响。

其中，备受市场关注的中国房地产行业，依旧难见转机。

标普预计，未来几周中国的房地产交易可能继续停滞，因为销售中心依然关闭或几乎无人造访。房地产建设也基本暂停，可能会导致交付日期和收入确认延后。在此情形下，房地产商未来1至2年的杠杆水平和盈利能力可能会弱化，进而削弱行业的信用状况。疫情持续的时间越长，房地产业越难从所受到干扰中恢复。

标普全球评级信用分析师叶翱行表示，房地产销售下降将削弱房地产开发商的流动性，因为销售收入仍是他们的最大和最重要的资金来源。

叶翱行称：“一些已处于“CCC”评级组别，或者信用评级低且展望负面的公司，在未来几个月可能将面临流动性问题。”