中国红十字会连线赴伊朗专家组 高福现身

中国红十字会昨天（10日）连线赴伊朗专家组。此前陷入舆论漩涡的中国疾控中心主任高福也是在中国参与现场连线的专家之一。

据环球网报道，中国红十字会会长陈竺在10日的视频会议上透露，国务院联防联控机制外事组成立了一个中国红十字会志愿专家组，中国工程院院士王辰、中国疾控中心主任高福、上海交通大学医学院附属瑞金医院院长宁光和中国中医科学院首席研究员仝小林四位院士任专家组组长。

在视频会议中，中国红十字会赴伊朗专家组领队周小杭表示，伊朗目前面临医疗防护物资产能不足，口罩价格上涨以及防护服短缺等问题，一些医院的三级病房只能穿2级防护服，并且有重复利用的现象。中国专家组计划把情况向中国大使馆报告，并且向国内请求援助。

周小杭也提到，伊朗当地卫生部门和医院建议中方专家提供一些关于中国临床经验和治疗方案的论文以供参考，如康复患者血浆治疗以及中药治疗方案等。

陈竺在视频会议现场表示，目前国内诊断试剂产能足够，为伊朗提供物资援助的货机最早可以在3月12从上海出发。如果伊朗方面觉得有必要，可以安排伊朗专家组和中方专家组进行高级别深入对话，以便更好传递沟通医疗经验。

此前，2月29日，部分中方援助的医疗物资已随中国红十字会志愿专家团队一行5人同机抵达伊朗首都德黑兰。

陈竺表示：“中国在抗击新型冠状病毒方面的很多经验被证明是有效的，中国希望同伊朗一起努力，带给伊朗战胜疫情的信心，而将伊朗的疫情控制住，将对整个中东地区至关重要，”

高福在当天的视频会议中表示，会尽快组织国内专家整理已经发表的涉及临床经验的论文，并尽快把摘要部分翻译成波斯语提供给前方专家，同时也把中国新型冠状肺炎的最新诊疗方案进行翻译，供伊朗方面参考。他还提到，要在满足国内需求的前提下，将尽可能多的向伊朗提供检测试剂盒。

作为在武汉疫情发展早期赴汉的专家组成员，高福曾被质疑先在国际刊物发表论文是“失责”，一度还传出“被调查”，此后，该传闻被证实是谣言。高福于2月中旬曾对此做过简单回应，表示“自己不能去网络吵架，而是全身心投入抗击疫情工作中”。

高福最近一次出现在媒体公开报道中，是率领疾控中心专家参加3月3日外交部和国家卫健委组织的“中国与中亚国家新冠病毒疫情视频交流会”。