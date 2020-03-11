中企收购英国第二大钢厂

英国媒体昨天（10日）报道称，中国民营钢铁企业敬业集团已经完成对英国第二大钢铁厂——英国钢铁公司的收购。报道称，这次收购令英国超过3000名钢铁工人保住工作岗位，当地钢铁行业从业者也认为这是最好的结果。

据《环球时报》引英国《泰晤士报》报道，敬业集团据称出资5000万英镑（8978万新元）完成对英国钢铁公司的收购。中方表示，将保证英国钢铁公司约3200个工作岗位，承诺未来10年对英国钢铁公司注资12亿英镑。

英国钢铁公司是英国第二大钢铁制造企业，其前身由14家英国钢铁企业于1967年重组而成，2007年被印度塔塔钢铁公司收购。鼎盛时期，该公司的钢铁产量约占英国钢铁产能的九成以上。2016年4月，印度塔塔钢铁公司以1英镑价格将英国钢铁厂出售。此后3年，由于未能获得政府紧急贷款，该公司进入破产程序。

对于此次收购，敬业集团称，收购英国钢铁公司正好弥补了集团钢轨、型材产品缺失，使钢材种类更加全面。英国广播公司（BBC）的分析说，英国钢铁是生产铁轨和“长型产品”的专家，后者是泛指建筑用线材，以及用在汽车轮上的高质量钢材，此外还有其他工业应用材料。敬业收购英国钢铁公司应该会给自己带来一些珍贵的技术和新的产品线。

据悉，敬业集团此次收购包括英国钢铁在英国和荷兰的工厂，但不包括其在法国的一家工厂，收购该工厂仍需获得法国政府批准。游说团体英国钢铁总干事加雷斯·斯泰斯接受英国媒体采访时表示，敬业打算做重大投资，准备长期投入，“以我对这家公司的了解，它是看未来的，所以我们不会在三年、五年或者十年后又回到现在这个位置。”他呼吁英国政府采取行动扶持钢铁行业，并确保英国钢铁企业从诸如HS2高铁项目等价值数十亿英镑的政府基础设施投资中受益。