中国将向意大利提供口罩等医疗物资

中国国务委员兼外交部长王毅昨天（10日）同应约同意大利外长迪马约通电话，指中方将向意方提供口罩等医疗物资援助，也愿意派出医疗小组赴意协助抗疫。

据中国外交部官方网站的消息，迪马约在通话中介绍了意大利防控疫情最新情况，提到当前意大利疫情形势十分严峻，当地政府正密切关注和学习中方抗疫的成功经验。迪马约也表示，意方面临医疗物资和设备短缺的困难，希望中方帮助解决燃眉之急。

王毅回应指，作为意大利的好朋友和全面战略合作伙伴，中方充分理解意方面对的挑战，再次向意方表达慰问和支持。他表示，中方不会忘记意大利在中国抗击疫情最困难的时候，给予的宝贵支持。

王毅说，虽然目前中方自身对医疗物资还有较大需求，但将克服困难，向意方提供口罩等医疗物资援助，加大力度向意出口急需的物资和设备。如意方需要，中方也愿意派出医疗小组赴意协助抗疫。中国同意大利的友好省市和一些企业也将向意方提供支持和帮助。

迪马约通话中也提出，旅意华人华侨在抗疫工作中发挥了积极作用，意方将继续全力照顾好他们的健康和安全。

据新浪新闻报道，面对意大利严峻的疫情，中国的侨乡以及华侨团体已集结大批物资运往意大利。中国著名的“华侨之乡”浙江省丽水市青田县、浙江温州、海外温籍侨团等华人都第一时间为意大利筹集、捐赠救援物资，打通捐赠渠道。

在通话中，王毅回应感谢意方高度重视旅意中国公民的健康和安全，希望意方继续向他们提供必要支持和协助。他说，疫情无国界，是人类的共同敌人，需要国际社会团结应对。中方始终秉承人类命运共同体理念，既要全力保障中国人民的健康安全，也要为全球公共卫生安全事业作出贡献。日前，中国向世界卫生组织捐款，用于抗击疫情国际合作，也正在向疫情严重或医疗条件薄弱的国家提供力所能及的帮助。

迪马约感谢中方给予的慰问和支持，并认为这充分体现了两国人民之间的传统友好。王毅也表示，相信在共同抗疫的斗争中，两国关系将得到进一步深化，两国人民的友谊也将得到进一步升华。