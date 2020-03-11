湖北潜江撤销解封通告 继续实行交通和人员管控

湖北省潜江市疫情防控指挥部今早（11日）宣布近日将全面恢复正常生产生活秩序，包括恢复所有公共交通以及开放服务业。不过数小时后，该指挥部又发布通告指将取消早前通告，继续实行严格的交通和人员管控。

据《新京报》旗下的微信公众号“政事儿”报道，3月10日上午，潜江市疫情防控指挥部召开专题会议，决定在做好疫情防控的前提下，潜江市将于近日全面恢复正常生产生活秩序，市域内所有交通卡口将解除，所有公共交通将恢复，所有企业将全面复工复产。

隔天早上，据潜江市委宣传部官方微博4时25分的消息，潜江市疫情防控指挥部发布第26号通告宣布调整市内交通管控、人员管理和复工复产措施。该通告写明，今早10时除市域内高速公路、国省干线和农村公路对外通道，撤除市域内所有内设交通管控点。明早8时起，逐步恢复公共交通。此外，符合无疫标准的小区（村小组）居民被准许可以外出。

通告也指，将逐步推进企业全面复工复产，抓好农业春耕生产。全市药店、商超、宾馆住宿、加油站、车辆维修场所、农资店、快递物流点和各专业市场可以开放；餐饮店可提供无接触式加工与配送服务；美容美发店可提供预约式服务；市域内各通信运营商、水电气等企业和银行金融业要确保正常运营。

据澎湃新闻报道，在湖北全省17个市州中，潜江率先宣布将于近日全面恢复生产生活秩序。距离武汉150公里的潜江市，截至昨天24时，累计病例为198例，是17个市州中病例第二少的地区。不过，在昨日公布的湖北全省市县疫情风险等级中，潜江依然被列为高风险地区。

然而，同一天上午10时42分，潜江市卫生健康委员会微信公众号发布了该市疫情指挥部的第27号通告指，为落实分区分级分类分时差异化疫情防控策略，将取消第26号通告，“全市继续实行严格交通管制、人员管控”。

另据报道，今早11时许，潜江市12345市民服务热线接线人员透露，目前有关部门正在核实26号通告发布问题，“路上的路障已经重新组装，有工作人员值守。”