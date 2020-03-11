辽宁甲肝炎处于高度散发状态

近期，辽宁省大连市、丹东市出现甲型肝炎发病报告，辽宁省疾病预防控制中心昨日（10日）通报称，辽宁甲型病毒性肝炎（简称甲肝）目前处于高度散发状态，特别是沿海地区居民，进行必要预防措施可有效避免感染。

据中新网报道，截至2月底，辽宁未报告甲肝突发公共卫生事件，资料分析病例之间无明显流行病学关联，说明目前甲肝发病仍呈散发状态。大连市疾控中心早前表示，若有集中暴发的状态，该中心肯定会预警。

据中国国家卫健委传染病专业标准委员会委员、辽宁省疾控中心副主任姚文清介绍，根据历年疫情报告数据，每三到五年甲肝疫情出现一个流行的小高峰，2019年中国甲肝疫情呈现上升态势，辽宁有一定程度的上升。2020年初，辽宁疫情较2019年继续呈现升高态势，并集中在一些沿海县区。

姚文清表示，甲肝患者主要表现为急性肝炎，隐性感染者常见。急性甲肝的潜伏期通常为14到49天，平均30天。治疗甲肝主要以支持治疗为主，对症治疗，适当休息。

甲肝是由甲型肝炎病毒引起的，以肝脏炎症病变为主的急性肠道传染病，主要通过粪、口途径传播，多经水、食物、日常接触等方式传播。辽宁有近半数沿海城市，居民素有生食或半生食海产品的习惯，不良饮食习惯成为甲肝发病的主要原因。

在预防方面，姚文清称，接种甲肝疫苗是预防的有效措施。更重要的是改变不良饮食习惯，杜绝生吃、半生吃以及腌制后直接食用海、水产品。此外，要注意个人卫生，饭前便后要洗手，把住“病从口入”关。