香港众志等逾50团体联署美国要求以制裁防人权状况恶化

美国的《香港人权与民主法案》去年通过后，将进行首次香港人权认证。香港众志及大专学界国际事务代表团等50多个组织向美国国务卿蓬佩奥发联署信，建议美国将全面民主化列入未来的年度认证条件，并要求美方启动制裁程序，以防人权状况进一步恶化。

据网媒香港01报道，前大专学界国际事务代表团发言人张昆阳指出，美国目前正聚焦总统大选及冠状病毒疫情，希望公开信从新唤起当地政坛对港事务关注。香港众志秘书长黄之锋表示，相信美国将于3至4月公布对港的认证报告，料今次报告启动制裁的机会不大，但仍希望完善有关机制，例如对港警、政问题的情报系统。

张昆阳表示，据他了解，美国将于3月底至4月初发表对港的认证报告，呼吁本港各条国际战线一同发声，表达关注《法案》的落实情况。

中西区区议员梁晃维表示，他正收集区议员签名，另发联署信给美国国务院，内容与今次的公开信相近，希望美方积极调查香港的人权事件，并呼吁所有非“亲共派”的区议员加入，未来亦会收集市民签署，希望将国际战线扩大至地区层面。

民间集会团队发言人刘頴匡指，去年有不同的游行、集会都争取美国通过《法案》，但美国会否以法案的权力执行制裁，关乎今次的认证报告。他表示，目前碍疫情而无法举办大型集会，故希望透过3月15日“美国战线如箭在弦”的网上集会，讲解事件，并发起网上联署，收集最多民意，向美国政界反映此两大诉求。

黄之锋指，他相信未来两至三星期内，如希望美国对港有制裁，将有困难。他又引述行政会议召集人陈智思访美时声称，香港没有发生跨境执法等事件，质疑本港如无警暴及有违人权的事件，他们根本毋须担心制裁机制。

他说，虽然他对今次报告有官员受制裁并不乐观，但认为有关本港的情报收集重要，可令美方更快掌握本港情况。他亦相信，港府及中央都关注有关制裁机制，因为之前并未试过由行会成员与民主派一同访美。

黄之锋还表示，众志驻美成员一直有与美国国务院及白宫幕僚有联系，相信未来的报告，一定会指出香港自治受到侵蚀。他透露，目前已有至少50位区议员参与联署签名，指虽然区议会只是地区咨询架构，但目前是本港最具民意代表性的机关。