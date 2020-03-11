米兰华社向当地医院捐医疗物资 院长致信感谢

意大利米兰浙江华侨华人联谊会为了支持意大利抗击炎疫情，表达华人社会对医护人员的一份关爱和景仰，当地时间3月9日专门向米兰市萨科医院捐赠了一批院方急需的医疗防护用品。该院院长致信华人社团表示感谢，并希望进一步加强与华人社会的交流，携手共同抗击疫情所带来的社会危机。

据欧联网引欧联通讯社报道，当地时间9日上午，米兰浙江华侨华人联谊会会长温阳东，名誉会长朱金亮，常务副会长周信南、朱建文，叶韩文、副秘书长胡国栋等人，早早已准备好1000件防护服和四万双医用手套，计划前往萨科医院捐赠物资。但由于运输车辆不便进入医院隔离区，只好再次联系医院改变物资交接方式。

上午11时，米兰市萨科医院负责接收捐赠物资的罗伯托·英富纳(Roberto Infurna)专门带车赶往提货地点与华人社团交接了捐赠物资。并代表医院感谢华人社团对医院和抗疫工作的大力支持。

英富纳表示，这是新冠病毒肺炎疫情在伦巴第大区爆发以来，米兰市萨科医院收到的第一笔由华人社团捐助的医疗物资。这些物资是当前医院最紧缺的物资，对保护医疗工作者的安全将会发挥积极作用。

当天下午，米兰市萨科医院院长亚历山德罗·维斯康(alessandro viscon)通过电子邮件致信温阳东会长，再次表示感谢。维斯康表示，目前抗击新冠肺炎疫情是意大利的头等大事，非常感谢来自华人社会的支持和关爱。相信在全社会的共同努力下，意大利一定能够加速战胜疫情危机，早日恢复正常的生活工作秩序。