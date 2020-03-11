国泰航空预期今年上半年将录得重大亏损

国泰航空最新发布的报告显示，该公司因去年的反修例冲突导致利润下滑28%，今年又受2019冠状病毒疫情影响，预计今年上半年将录得“重大亏损”。

据彭博社报道，香港旗舰航空公司国泰航空今天（11日）发表的公告中显示，2019年净利润从此前一年的23.5亿港元（约4.20亿新元）降至16.9亿港元（约3.02亿新元），表现比彭博追踪的六位分析师的预期还好，他们平均预测该公司利润为15.9亿港元（约2.84亿新元）。这也是国泰航空自2018上半年以来，第一次出现亏损。

不止如此，公告也指，公司预测2020年上半年将录得“重大亏损”。

国泰航空主席贺以礼（Patrick Healy）在公告中说：“随着香港经济陷入衰退，集团的经营环境变得极其严峻。”

“我们预计今年的客运业务将严重受压，货运业务也将继续面对不少挑战。”

在公布业绩前，国泰航空股票在香港上午交易中上涨1.9%。

受疫情影响，该航空公司已削减90%执飞大陆的航班，并将其整个国际网络减少了约40%。为应对最新的危机，该公司还要求员工无薪休假。由于国泰航空近一半的收入来自香港和大陆，该公司极易受到疫情影响。

彭博行业研究分析师詹姆斯（James Teo）和玛根斯特姆（Chris Muckensturm）上个月在报告中指出，“大陆访客几乎消失不见，而其他游客也大大减少。”

“因此，在我们看来，随着疫情持续，削减更多航班可能是必要的，也只是时间上的问题。”

国泰航空甚至在爆发疫情前就对业绩发出预警。去年下半年加剧的反修例活动使游客人数大减，并使当地经济陷入衰退。

索比航空运输（Sobie Aviation）分析师兼顾问索比（Brendan Sobie）周三上午接受彭博电视采访时说：“去年上半年他们表现出色，之后受抗议活动影响一下子变得非常惨淡，”

“对于国泰航空来说，情况越来越糟，而且面对着非常具有挑战性的状况。”

他也指出，可能今年大部分时间情况都将非常糟糕，香港和全球市场将需要一段时间才能恢复

国泰航空必须面对疫情和反修例冲突的双重挑战。尽管抗议活动已经平静下来，但今年晚些时候预计还会再次暴发。詹姆斯和玛根斯特姆表示，该航空公司还承受着来自大陆竞争对手的压力，这些公司在扩大远程运力，削弱了香港作为通往中国大陆门户的地位。

不只国泰航空，疫情令全球航空公司遭受重创， 国际航空运输协会称全行业今年可能损失高达1130亿美元（约1570亿新元）的收入。英国航空公司Flybe上周倒闭，因疫情终结了英国政府支持下拯救计划的前景。而美国联合航空、新加坡航空、德国汉莎航空到澳洲航空等航空公司都大幅削减了航班。