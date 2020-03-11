湖北继续严管离汉离鄂通道 武汉重要企业可复工复产

湖北省疫情防控指挥部今日（11日）发布通告，指导全省各县域以低、中、高风险区，实施分区分级差异化防控，其中武汉市涉及重要国计民生的企业可复工复产。该省也将继续实施严格的离汉离鄂通道管控措施。

据湖北省人民政府网站消息，湖北省炎疫情防控指挥部今日发布的《湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部通告》，企业复工方面，武汉市涉及保障疫情防控、公共事业运行、群众生活、农业生产必需以及其他涉及重要国计民生的企业可以复工复产。

此外，对全国、全球产业链配套有重大影响的企业，在防控措施到位的前提下，经批准可以复工复产。其他企业先按不早于3月20日24时前复工复产。

至于高风险地区除了上述企业可以复工，金融保险、港口和货运站场、重点产业链配套企业，承担国家、省市重大工程和重点项目的企业等，也可以有序复工复产。

中风险地区企业则除上述类型企业可以复工复产外，用工和产业链配套以当地为主的工业、农业产业化企业，以室外作业为主的建筑业企业，法律会计、软件信息服务等相关服务业企业，可以有序复工复产。

上述所有地区春节以来未停工停业的企业，也可以继续生产。

低风险地区企业复工复产安排则将实行限制清单管理，不在限制清单内的市场主体可以有序复工复产或继续生产。限制清单内的市场主体，主要包括人员聚集度高、场所相对密闭的影剧院、棋牌室、游艺厅、书店、网吧、培训机构、堂食类餐饮等，疫情解除前不得复工复产。

在人员管控方面，通告指，将继续实施严格的离汉离鄂通道管控措施，做好滞留在鄂外地人员服务保障工作。

武汉市以及高风险地区人员，凭健康码“绿码”，可与省内流入地采取“点对点”运输方式安全有序流动。中风险、低风险地区人员，则可凭“绿码”，在省内安全有序流动。

指挥部也要求，各级指挥部做好滞留在外人员安全有序返鄂服务保障工作，将返鄂人员纳入本当疫情防控管理。

交通运输管理方面，客运航班、旅客列车、客运汽车、客轮以及城市公交在武汉市以及高风险地区将继续停运，在中风险、低风险地区则可逐步恢复。

省内各院校将继续延期开学，具体开学时间根据疫情防控情况，经科学评估后确定。

湖北省内风险划定标准，据《湖北日报》官方微博解释，即以县市区为单位，无确诊病例或连续14天无新增确诊病例为低风险地区；14天内有新增确诊病例，累计确诊病例不超过50例，或累计确诊病例超过50例，14天内未发生聚集性疫情为中风险地区；累计病例超过50例，14天内有聚集性疫情发生为高风险地区。