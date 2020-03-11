美国芯片行业力阻对华出口新限制

在美国白宫计划召开会议讨论进一步限制对华出口芯片之际，美国半导体行业发出警告，称其作为全球市场领导者的地位可能会因限制遭到破坏。

据环球网引述美国《华尔街日报》10日报道，该行业在加大力度游说政府的同时，也发布新报告详细说明了美国芯片对中国大规模断供可能产生的成本。

报道称，美国内阁级别官员将于本周晚些时候，就进一步限制美国对一些中国公司的芯片销售进行讨论，美国官员声称，这些中国公司存在“间谍风险”。知情人士透露，华盛顿的部分官员还认为这些公司窃取了美国的技术。

科技新闻网站iTwire引美国波士顿咨询公司近日受行业委托撰写的一份新报告称，若有关规定被修改，可能使美国芯片制造商损失约360亿美元（500亿新元）收入。该报告称，这一冲击会比中国力促芯片自给对美国公司的影响更为严重。若完全切断与中国的技术往来，短期来看会将美国的市场主导地位拱手让给韩国，长期看还可能使中国成为全球领先者。报告还显示，如果停止向中国出口美国的芯片和芯片制造设备，而中国禁止进口美国电子产品和软件，则美国企业的年销售额可能损失830亿美元，占2018年美企总销售额的逾1/3。

由于中美贸易争端以及美国以国家安全为由限制对华为供货，美国芯片公司的销售额已经下滑。美国半导体行业多次提出，美国对中国公司实施的出口限制严重影响了行业收入和利润。波士顿咨询公司发布的报告称，美国排名前25位半导体公司的收入增长率已从美国对华征收惩罚性关税前4个季度的平均10％下降至2018年年底的约1％。硅谷芯片制造商赛灵思首席执行官维克多·彭表示，“美中关系和贸易格局前所未有的变化显然对芯片行业产生了影响，尤其对我们的业务产生了影响。”

美国波士顿咨询公司称，“在通信网络设备和其他技术领域的经验表明，一旦美国失去全球领导地位，该行业的良性创新周期就会逆转方向，使美国公司陷入竞争迅速减少，市场份额和利润率下降的下行漩涡。”