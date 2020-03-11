港科大研发可杀灭2019冠状病毒的杀菌涂层 

香港科技大学研究团队研发一款多层次杀菌涂层，可有效杀灭99%病毒和细菌，包括2019冠状病毒，已在多家托儿中心、幼稚园及中小学使用。

据《明报》报道，该杀菌涂层喷洒一次持续有效三个月，科大化学及生物工程学系兼环境及可持续发展学部教授杨经伦指出，杀菌涂层有“微胶囊”，可裹住杀菌剂。喷洒涂层后，可在物体表面形成杀菌层，杀菌剂会慢慢渗出，持续杀死病毒及细菌，也可防止微生物黏附在物体表面。

根据研究结果，杀菌涂层可有效杀灭99.9％的麻疹、腮腺炎、德国麻疹等高传染性病毒，更可杀灭99.9％的猫杯状病毒。猫杯状病毒被视为检测杀毒效果的指标，其抗药性高于所有冠状病毒，包括引发当前疫情的2019冠状病毒。

杨经伦说，杀菌涂层在香港九龙医院和灵实胡平颐养院两项临床试验中，证实对杀死抗药性微生物细菌有效。在医院的隔帘试验中，耐药性细菌数量于三周内降低了超过98.7％。除了医院，研究团队也跟香港水务署和渠务署合作，在水管及下水道内壁测试新涂层用以预防微生物污染及喉管锈蚀。

据悉，团队与商业伙伴捷和实业已将相关涂层应用到逾70多家托儿中心、幼稚园和中小学。本周初，香港特区政府的公营机构试用计划征集抗疫科研成果，杨经伦表示，希望可透过计划接触老人院，应对疫情。