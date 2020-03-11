中国国家博物馆征集疫情相关实物资料

中国国家博物馆今天（11日）下午发布公告，征集抗击2019冠状病毒疾病疫情的相关实物资料，包括文字资料、医疗设备、通行证等物件。

据中国国家博物馆官方微博的消息，该博物馆指，为了铭记这段全民抗疫的历史事件，见证抗疫艰辛历程、传递正能量，经研究，中国国家博物馆决定面向社会公开征集抗疫过程中形成的具有收藏、研究、展示、纪念价值的代表性实物和资料。

其中包括中共中央和地方各级政府关于防控疫情所发布的公告、海报、会议纪要等文字资料；中国各地在抗击疫情中使用的相关物资、装备等实物，如医用工具、医疗设备、物资运输装备、宣传设备等；反映中国人民广泛参与抗击疫情感人事迹的实物资料，如一线医务工作者个人照片、录音视频、抗疫日记、请战书、往来书信、荣誉证书、捐赠证明等；反映各地民众积极奉献爱心、全力配合防疫工作的实物资料，如社区街道出入证、工作证、献血证、执勤日志、宣传资料、自救及救人工具、防疫用品等；与防疫抗疫相关的各类美术作品、影视作品、文学作品等。

公告表示，此活动以移交、捐赠、征购三种方式为主。博物馆要求疫情期间，请拟捐赠者先将实物资料图片及文字说明发送公众号“国家收藏”捐赠系统，经该博物馆与组织专家鉴选后，确定收藏后与捐赠者协商确定运输方式。

公告指，疫情平复后，相关实物征集将纳入博物馆常态化工作继续开展，征集公告长期有效。

中国国家博物馆原副馆长陈履生早前受中国媒体访问时，也曾呼吁建立中国防疫博物馆必要且迫切。他指出，“我们应该用博物馆的方式来关注当下，给历史和未来作出交代。重要的是通过建立一座博物馆，像纪念碑那样的存在，把这段历史完整地保存下来，让人们了解公共卫生的重要性，以及传染病的危害，以教育后人既要树立正确的公共卫生观念。”

他也提到，“非典的教训，没有给社会留下一份直观的遗产。那么这次新冠肺炎的沉重教训，我们不能忘记。”

陈履生当时也建议，应系统收集和整理能反映此次公共卫生事件的一些物品、资料等，包括李文亮医生的相关资料、研究人员的研究成果，还有一些特殊病例的诊断资料等等。”

中国国家博物馆在微博发布征集通告后，有网友在该微博下评论赞成征集活动，指“是应该保存下来”。但也有网友讽刺说：“李文亮医生的训诫书要吗”“我寻思着这还没结束呢，就开始为丧事喜办做准备了？”