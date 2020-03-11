安徽整顿900余家陆生野生动物人工繁育场所

中共安徽省林业局副局长齐新今日（11日）宣布，针对安徽900余家以食用为目的的陆生野生动物人工繁育场所，将开展一次彻查整顿，且若这些场所早前获得人工繁育许可证，有关单位也将撤销该证。

据中新网报道，齐新在安徽省政府新闻办举行的新闻发布会上说，2019冠状病毒疫情发生以来，安徽全力加强野生动物管控和疫源疫病监测防控。截至3月8日，安徽省人工繁育场所全部封控，未发生野生动物人工繁育场所或相关从业人员感染疫病的情况。

据介绍，当前正值候鸟迁徙季节，安徽严禁猎捕鸟类，加密野外巡护路线。此外，安徽也在完善野生动物收容救护体系和野生动物疫源疫病监测防控体系，加大执法检查力度，严厉打击乱捕滥猎、非法交易野生动物等活动，坚决取缔非法野生动物市场。截至3月8日，安徽省各级林业部门收缴违法所得野生动物432只（条）、清理非法猎捕工具22612件。

目前，安徽以食用为目的的陆生野生动物人工繁育场所900余家，主要养殖物种有：梅花鹿、马鹿、鸵鸟、湾鳄、暹罗鳄、黑斑蛙、棘胸蛙、野猪、豪猪、果子狸、野兔、中华竹鼠、蛇类、雁鸭类、雉类等15种（类），现有各类人工繁育野生动物存栏量较大。

据介绍，下一步安徽将对以食用为目的从事野生动物人工繁育、经营利用机构，开展一次彻底检查整顿。

齐新介绍，一律停止受理以食用为目的猎捕、出售、购买、进口野生动物等活动的行政许可申请，并对违法从事野生动物人工繁育、经营利用活动的机构，依法加重处罚。

对取得人工繁育许可证，以食用为目的从事陆生野生动物人工繁育或经营利用活动的场所，将撤回并注销许可证件或文书，并一律停止食用目的出售、运输、经营利用陆生野生动物等活动。