湖北多家车企分阶段复工

随着中国湖北疫情逐渐好转，多家当地车企透露将分阶段复工，包括东风日产、东风本田等公司。

综合澎湃新闻和路透社报道，东风日产公司在湖北襄阳工厂计划在3月13日启动总装布线，随后就可以有整车下线。该公司也计划在本周局部启动在河南郑州的工厂。

有消息指，东风本田武汉工厂计划在今天（11日）复工。本田技研工业今日回应时指，在武汉的工厂已恢复局部运作，部分员工已复工。本田也透露，会逐步恢复该工厂的生产线，该工厂生产的车型包括本田CR-V SUV。

此前有报道称，武汉经济技术开发区（汉南区）疫情防控指挥部对东风本田汽车有限公司及供应商的复工申请进行批复，批准公司及区内供应商分阶段有序开工复产 。彼时，东风本田有关人士回复称，公司按照政府要求，只是局部办公，进行小批次的生产准备，为后面的复工做筹备。不过该人士并未透露具体的生产线复工日期。

同样在湖北设有工厂的东风汽车、神龙汽车、东风雷诺以及上汽通用目前还无复工消息传出。

有消息称，包括通用汽车南厂和北厂、东风乘用车、武汉神龙汽车和襄阳神龙汽车，以及武汉捷众、东风模冲等多家位于湖北的整车及零部件企业，复工申请已获得通过。不过神龙汽车、上汽通用、东风汽车集团均回复称，目前没有收到复工通知。

除上述整车企业外，湖北还是零部件生产的重要基地。知名汽车供应商伟巴斯特、博世、法雷奥、佛吉亚、均胜电子等都在武汉设有工厂，湖北襄阳、宜昌、黄冈等地市也分布着大量的零部件企业。湖北汽车工业协会的数据显示，目前湖北省规模以上的汽车零部件企业有1300多家。

而根据中国汽车工业协会数据，中国目前规模以上的汽车零部件企业有1.3万余家。此前，日产汽车日本工厂就曾因来自湖北的零部件断供而停止生产。

但随着疫情逐渐得到控制，零部件企业也逐步恢复生产。零部件企业均胜电子有关负责人指，均胜电子在湖北荆州的工厂3月3日就已复工。公司根据员工的来源地进行了分批次复工，到岗员工严格按照防疫要求进行管理，公司目前接到的订单也非常多。在复工复产的过程中，政府在配套保障、政策指引等各方面给了很多指导。

另外，湖北省疫情防控指挥部今日也发布通告，指导省内各区逐步复工复产，其中武汉市涉及重要国计民生的企业可复工复产，对全国、全球产业链配套有重大影响的企业经批准也可以复工复产。