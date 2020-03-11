中国生态环境部：疫情暴露医疗废物处置能力短板

中国生态环境部应急办主任赵群英今天（11日）在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，这次疫情暴露出湖北武汉医疗废物处置能力差距比较大的情况。他透露，实际上全国也有22个市医疗废物处理超负荷运行，还有28个满负荷运行或者接近满负荷。

综合《新京报》与中新社的报道，赵群英表示，到今年年底，每个地级市都要建成一个规范的医疗垃圾处理厂，到2022年6月，在全国所有区县都有形成医疗垃圾从收集、转运到处置的科学的体系，从而使得所有医疗废物科学有效安全地收集转运处置。

赵群英说，疫情发生以来，医疗废物做到了应收尽收，及时处置。全国医疗废物在疫情前总的（处置）能力是每天4902.8吨，目前能力提高到6022吨，提高了23%，减少了处置医疗废物的压力。

赵群英说，到3月9日，全国共收集医疗废物3006吨，其中涉疫情医疗废物468.9吨，当天全国集中处置医疗废物3001.9吨，4.1吨计入次日，平均负荷达到49.8%。他表示，涉疫医疗废物都是当天全部收集转运当天处置。从1月20日以来，全国累计处理医疗废物14.2万吨。

关于疫情是否影响水质问题，赵群英说，监测中未发现受疫情防控影响水质安全的情况。受疫情防控消杀影响，饮用水水源地54次检出余氯，但低于自来水厂出水标准，不影响自来水厂水质。

空气方面，赵群英介绍，从1月20日到3月7日监测统计的结果表明，337个地级以上城市平均优良天数的比例是84.5%，比去年同期上升11.4个百分点。PM2.5平均浓度为45微克/立方米，同比下降19.6%。