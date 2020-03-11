台湾确诊第48起冠病病例 当局提升多国旅游警示

台湾连续两天出现确诊前有欧洲旅游史的病例，台湾流行疫情指挥中心为加强防疫，提高多高旅游警示。

据香港中通社报道，台湾第48例患者为北部30多岁的女性，2月28日至3月8日独自前往英国旅游及探访当地友人，返回台湾后于3月9日因头晕、头痛等症状至诊所就医，因出现轻微发烧及咳嗽，3月10日至医院就医，于11日确诊，目前收治负压隔离病房治疗。

台湾流行疫情指挥中心认为，依个案发病前活动史研判，于境外感染的可能性较高。指挥中心疫情监测组组长周志浩表示，因个案返台时间很短，且主要都留在家里，初步匡列九名接触者，皆无疑似症状。

这是台湾连续两天出现确诊前有欧洲旅游史的病例，10日确诊的一名病人曾于3月初至荷兰出差。指挥中心指出，为加强防疫警戒，即日起将冰岛、瑞士、挪威、瑞典、比利时、荷兰、丹麦及奥地利共八国旅游疫情提升至第二级：警示（Alert）。此外，在中东地区的巴林和科威特，与上列欧洲国家有相同等级风险，因此一并提升至二级警示。自上述国家入境台湾的民众则应落实14天自主健康管理。

另考量申根区域国家人员流动，同步将希腊、捷克、葡萄牙、芬兰 、斯洛文尼亚、波兰、爱沙尼亚 、匈牙利、卢森堡、马尔他、斯洛伐克、拉脱维亚、立陶宛、列支敦士登，以及与申根区自由流动的英国、爱尔兰共16国的旅游疫情调整至第一级：注意（Watch）。