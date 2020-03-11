中国外交部：试图切断全球产业供应链不现实也不明智

中国外交部发言人耿爽今天（11日）在例行记者会上表示，全球化时代，各国利益深度交融，产业链、供应链你中有我，我中有你，面对疫情，试图人为地切断全球产业链、供应链，甚至鼓噪转移、脱钩，这既不现实，也不明智。

据澎湃新闻报道，有记者在记者会上提问：疫情正在全球加速扩散蔓延，各国相继出台了一些限制措施，中方是否担心相关的产业链、供应链会离开中国？是否担心全球产业链、供应链会出现断裂？

耿爽表示，疫情对中国经济影响是暂时的，也是有限的。中国经济长期向好的基本面，支持中国经济高质量发展的要素条件没有改变，国际社会依然对中国经济的发展前景充满信心。同时中国拥有全球规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，在全球产业链、供应链中占据着重要地位。国际社会看好中国产业链、供应链的抗压韧性，目前并没有出现产业链、供应链因疫情影响，从中国向外部大规模转移的现象。

耿爽指出，一段时间以来，中方在团结一心抗击疫情的同时，也统筹抓好经济社会发展工作。随着近期中国国内疫情防控形势持续向好，包括外资企业在内的重点行业、龙头企业陆续复工复产，中国的社会生产和经济运行正在逐步恢复正常，而中国及时复工复产，经济运行恢复正常，也为维护全球产业链、供应链的稳定安全提供了支撑与保障。可以说中方的表现也再次体现了中国力量和中国担当。

耿爽最后表示，当前，大家都在议论疫情冲击下的世界经济发展前景，我想这主要取决于疫情蔓延多大范围、持续多长时间，而这又主要取决于国际社会如何应对。危难时刻，国际社会应当携手同行、勠力同心，争取早日战胜疫情，恢复各国间的正常交往与合作，推动世界经济重回正常发展的轨道。