美国航空将多条飞往中国航线的复航时间推迟至10月底

美国航空公司（American Airlines）当地时间3月10日，在其官网宣布最新航班调整，大幅度推迟中国航线复航时间至10月24日。

据澎湃新闻报道，美国航空公司官网的消息，美国达拉斯航线方面，从达拉斯沃斯堡机场至北京首都机场、上海浦东机场的航线推迟至10月24日复航；从达拉斯沃斯堡机场至香港国际机场的航线推迟至7月2日复航，之后每周保持三班直至10月23日。

洛杉矶航线方面，从洛杉矶国际机场至北京首都机场、上海浦东机场、香港国际机场的航线推迟至10月24日复航。

此外，在亚洲航线方面，东京、首尔航线均有所调整。从达拉斯沃斯堡机场至东京成田机场的航线航班，从5月7日开始将用较小的787-8机型取代777-200机型和787-9机型；从达拉斯沃斯堡机场至东京羽田机场的航线航班，从5月7日开始将用787-8机型来取代777机型；从洛杉矶国际机场至东京羽田机场的航班，从5月7日开始用787-8来取代787-9。

从达拉斯沃斯堡机场至首尔仁川机场的航班推迟至5月2日复航，并从5月7日开始以787-8来取代787-9。

截至发稿，美国另外两大航空公司达美航空和美联航仍然维持此前的航班计划不变。

其中，达美航空方面此前宣布，经过慎重考量，决定暂时停飞2020年2月3日至2020年4月30日期间所有往返中美的直飞航班。达美航空在中国每周运营42个中美航班，包括北京–底特律、北京–西雅图、上海–亚特兰大、上海–底特律、上海–洛杉矶、上海–西雅图之间的每日直飞航班。

同时，达美航空将密切关注新型冠状病毒的发展态势，并根据情况进一步调整航班计划。

美联航方面此前宣布，考虑到2019冠状病毒疫情在亚洲多个国家暴发，从3月起减少飞往亚洲国家的航班，并延长中国航班的取消时间。其中，将减少飞往东京、大阪、新加坡、首尔的航班班次，同时选择较小机型完成飞行任务。美联航拟计划取消3月8日至27日之间的芝加哥往返东京航班。此外，还取消飞往香港和大陆的航班延长至4月30日。