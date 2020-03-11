深圳一大型超市排长队抢购茅台 街道办紧急介入

中国深圳市一家超市举行茅台抢购活动，多名在应用上预约成功的民众昨早（10日）到该超市排队提货，扎堆聚集，该区派出所和街道办紧急到现场疏散人群，不少未领到酒的群众只好择日再来。

据《南方都市报》、深圳大事件报道，沃尔玛近来推出茅台销售活动，民众在应用上抢购预约飞天茅台酒的购买资格。据报道，当天陆续有市民收到预约成功的信息后，赶来该超市提货。预约信息内容显示，提货日期为3月10日上午9点至下午2点，并强调“数量有限，先到先得。”

其中一名顾客王先生说，他在沃尔玛官方小程序上看到了购买飞天茅台酒的商品福利，并成功预约收到了提货码。

“原价购买53度500毫升的飞天茅台，每人限购两瓶，我立马在小程序上抢购预约，不久后就收到了提货码。”王先生说，他于10日上午9点，收到了沃尔玛的短信，称获得两瓶飞天茅台酒购买资格，可在有效期内前往沃尔玛购物广场深圳香蜜湖店取货。有效期为当日0点至2020年4月8日。

当天上午10点左右，王先生来到取货地点，发现超市门口聚集了大量顾客。“全都是来提茅台酒的，好几百人扎堆在一起，场面非常热闹，大家并不会在意相互之间的间距是多少。”

据悉，上午12点左右，沃尔玛工作人员已在现场疏解人群。“疫情期间不让聚集，今天一瓶茅台酒都不会再发了，大家晚几天再来。”

与此同时，现场没有如愿提货的部分顾客向工作人员抱怨，“我们大老远赶过来，疫情期间好不容易出一次门，冒着交叉感染的风险，居然扑了空。现在说时间延后，又不告诉具体的时间，难道每天都来一趟吗？”

到了下午2点后，仍有未如愿提货的市民逗留在超市内外，工作人员只好安排给逗留的顾客先进行提货，顾客们则自发在服务台排起长队，由工作人员引导顾客分批去仓库拿货。

沃尔玛相关负责人当天下午透露，已经在和顾客沟通处理当中。“这次沃尔玛茅台销售活动得到较多顾客参与，由于疫情的缘故，在与相关政府部门沟通后，我们已采取相关措施，避免人员聚集。”负责人表示，已采取分时段领取的方式，最大程度保障一个健康安全的购物环境。

另据悉，此前已成功预约并获取购买资格的顾客，纷纷收到短信称为减少人员聚集，提货时间将推迟。

深圳市福田区香蜜湖街道办工作人员受访时指，得知该事件后，第一时间便进行了介入。“上午10点多，派出所和街道领导都去了现场，及时把人群疏散，并跟超市说要妥善发布公告，告知大家没有必要蜂拥参加这个销售活动，协调他们把这个解释工作做到位。”

工作人员称，随着社会活动的逐渐恢复，仍然不能放松对疫情的警惕。“这件事情，沃尔玛的管理太粗放了，有些市民担心过些天就买不到了，扎堆聚集在一起抢购，超市没有预想到会出现这样的结果，所以相关企业做好风险评估，落实好主体责任。”

据悉，香蜜湖派出所也对该事件及时进行了督促，避免大面积人员聚集。