北京调整政策 境外入京人士均需居家或集中观察14天

北京市委组织部今天（11日）宣布，不只疫情严重国家，非疫情严重国家入京人员也需居家或集中观察14天。

据中国央视新闻报道，在今天下午的北京市2019冠状病毒疾病疫情防控工作新闻发布会上，北京宣布加强对自境外入京人员疫情防控的相关要求，凡境外进京人员均需居家或集中观察14天，包括非疫情严重国家入京人士。上周3月3日，北京只要求从韩国、意大利、伊朗、日本等疫情严重国家入京人士居家或集中观察14天。

此外，若短期入境进京且有商务的行程目的地的人员，则需入驻指定宾馆并进行核酸检测，未出检测结果前不得离开宾馆。不在北京停留，经停首都国际机场、大兴国际机场转机出境人员则应接受健康管理。

另据《北京青年报》报道，北京疫情防控工作领导小组社区防控组办公室副主任、市委组织部副部长张强介绍，北京航站楼已开辟专门区域，设有来自疫情严重国家的航班停靠专区，对所有乘客完成卫生检疫体温筛查信息和入境中转等流程后，分类进行分流转送。

张强介绍，目前在位于顺义的中国国际展览中心新馆，也设立了专门的集结集散点，由各省区市和该市16区及开发区分别派驻工作组，做好24小时的分流转向工作，“目的地为外省区市的有相关省区市具体负责转送和安全护送工作。目的地为北京的由属地各区具体负责转送和安全防护工作。有固定居所的，各区安排专人专车送至居住小区，严格执行14天的居家观察；无固定居所的，各区安排专车、专人送至本区集中观察点”。

截至3月10日24时，北京累计境外输入病例为20例，来自美国、意大利、伊朗、英国等地。