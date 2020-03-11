南京秦淮区发文鼓励干部带头购物消费

近日，网上流传一份南京市秦淮区疫情防控工作指挥部发出的公告，鼓励干部带头购物消费不低人民币100元（约20新元），证实属实。南京市委书记更在近日带头“下馆子”，提振市场消费信心。

据澎湃新闻报道，秦淮区指挥部发布的《关于机关干部带头消费支持企业渡过难关的倡议书》提出，“为了助力企业渡过难关，我们倡议广大机关干部近期带头购物消费。”文告鼓励秦淮区领导本周到辖区内商贸、餐饮等企业购物消费，消费应不低于人民币100元。

同时，文稿也鼓励各级领导班子成员带头到餐饮等服务行业消费，个人付费；区街机关干部和企事业单位干部职工带头到商家购物消费，引导和带动广大市民尽快恢复消费信心。

该通知在鼓励机关干部带头“逛街”“下馆子”的同时，不忘强调防疫措施要到位，要求注意做好个人防护。该区一机关工作人员证实，他们的确收到了这份倡议书。

据报道，南京社会消费品零售总额多年保持江苏省内第一，秦淮区是南京的商贸旅游中心，辖区内有中华第一商圈新街口、南京人气最旺的旅游目的地夫子庙，但受疫情影响，新街口商圈商场、夫子庙景区都曾歇业封闭，餐饮企业更是遭遇寒冬。

江苏省委常委、南京市委书记、市委应对疫情工作领导小组组长张敬华3月9日下午检查调研复工复产情况，来到在夫子庙景区的南京大牌档饭店，出示了绿色的“苏康码”并在堂内品尝秦淮小吃。

市委书记视察工作“下馆子”相关图文迅速在朋友圈刷屏，众多网友留言道，这座城市熟悉和美好的氛围开始回归。相关人士表示，秦淮区发出机关干部率先消费，就是为了提振市场消费信心，帮助企业尽快恢复人气，促进复工复产。

南京市餐饮协会秘书长宋佳玲介绍，保守估计，南京有大小餐饮企业五万家，从业人员近50万人，还不包括自家经营的小饭馆小面馆。宋佳玲说，这几日政府和工商联都在紧密调研，了解经营现状。目前，最需要的就是消除公众恐惧，提振消费信心。

据了解，秦淮区500平以上的大型餐饮240家左右，500平以下的中小型餐饮4200家左右。目前复工的有1500家左右，恢复堂食的334家。

位于秦虹路429号的西来顺面馆2月17日开始复工做外卖，大概每天能接到40单左右的平台外卖和食客打包，一天的营业额大概为2000多元（人民币，下同，约400新元），只占去年同期营业额的百分之二十几。整个店房租一月三万多，人工费用全员的情况下大概是七万多，仅靠外卖，房租和人工成本一样都维持不住。整个疫情期间，一个店从1月份中旬到现在的损失大概在20万以上，后期加上恢复的话，四个多月的损失大概在30万。

该店在3月10日开始恢复堂食后，当天的营业额即达到了3000多元，营业额增加了近一半，接近去年同期营业的50%，食客的信心也大有恢复。老板徐林浩表示，开放堂食之后整个营业额在向好转，预计大概一个多月左右能够恢复到去年同期的营业额水平。