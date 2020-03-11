武汉市委原常委蔡杰因涉嫌受贿与滥用职权被捕

武汉市委原常委、秘书长蔡杰（正厅级）涉嫌受贿、滥用职权一案，由湖北省监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉，并被湖北省人民检察院汉江分院逮捕。

中国最高人民检察院微信公众号11日公布以上消息，并指案件正在进一步办理中。

今年2月22日，湖北纪委监委官网发布消息称，武汉市委原常委、秘书长蔡杰被“双开”并移送审查起诉。

湖北纪委监委当时通报称，蔡杰与多人串供堵口；不如实报告个人有关事项；接受可能影响公正执行公务的旅游活动；利用职务上的便利，在工程项目承接、违章建筑产权办理等事项上为他人谋取利益，直接或通过特定关系人索取、非法收受他人财物，数额特别巨大，涉嫌受贿罪；徇私舞弊、滥用职权，违规决定将财政资金拨付给私营企业，情节特别严重，涉嫌滥用职权罪。

公开资料显示，蔡杰于1967年出生，是武汉当地人，仕途一直在武汉市内。他从2016年起担任武汉市委常委、市委秘书长，去年8月26日被官宣落马、留置。

据《北京日报》旗下的长安街知事微信号报道，蔡杰最后一次在媒体上露面是去年8月20日。当时武汉市委机关报《长江日报》报道，武汉市领导分别到分管领域和基层单位讲专题党课，蔡杰以市委常委、市委秘书长身份为市委办公厅、市委国安办、市直机关工委党员干部讲党课。

自此次冠病疫情爆发来，湖北官场饱受诟病。从1月30日至2月18日20天时间内，湖北省有三名卫健委主任相继被免职。另外，曾担任湖北省委副书记、武汉市委书记的中共中央政法委秘书长陈一新重返武汉，出任中共中央指导组副组长，湖北省委书记和武汉市委书记也同时换人。