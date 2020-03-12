湖北分类分时有条件复工 学者：释放明显信号

湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部11日发布最新通告(下称《通告》)，湖北全省以县域为单位，划分低、中、高风险区，实施分区分级差异化防控，企业分类分时有条件复工复产，具体行业企业实行灵活动态管理。

据第一财经报道，根据《通告》，湖北首先将全省划为四个区，即武汉、(疫情)高风险地区、中风险地区、低风险地区。湖北此前已经根据疫情风险等级，将全省76个市县划分为高中低风险区，其中武汉属于高风险区。由于是此次疫情暴发源头且目前依然有新增病例，武汉受到更加严格的管控。

根据官方数据，截至3月9日24时，湖北全省低风险市县45个，包括麻城市、武穴市等。中风险市县19个，包括荆州、襄阳、孝感、咸宁、荆门五市的城区。高风险市县12个，包括武汉、黄冈、鄂州、市城区和潜江市等。

不仅复工复产分区分级，复工企业也按轻重缓急分类型推进。作为湖北经济重心，武汉的企业复工更是焦点。《通告》明确，武汉市五类企业可以复工复产，分别是：涉及保障疫情防控必需、公共事业运行必需、群众生活必需、农业生产必需以及其他涉及重要国计民生的企业。另外，武汉春节以来未停工停业的企业可以继续生产。其他企业先按不早于3月20日24时前复工复产。

“这一通告释放了明显复工复产信号，地方政府尤其是低风险地区政府应该在做好防控前提下，把大部分精力拿出来，促进企业复工复产。”武汉大学中国新民营经济研究中心主任罗知告诉第一财经。

罗知表示，即便满足上述条件，企业还需要做好防控相关工作，由县市新冠肺炎防控指挥部审批。按照《通告》，企业复工复产前，应制定疫情防控工作方案和应急处置预案，做好相关准备工作，确保做到防控机制、员工排查、设施物资、环境消杀、安全生产“五个到位”。



