戴德梁行：受疫情冲击香港上半年楼价料跌一成

房地产服务商戴德梁行周三称，自年初以来香港住宅楼市买家入市增多，气氛原有改善，但冠病病毒疫情爆发带来另一波冲击，预测上半年楼价跌幅在一成以内。此外，由于疫情重创香港旅游业，料有更多酒店业主因财政压力而须放售酒店物业。

据路透社报道，戴德梁行大中华区副总裁陶汝鸿在网上记者会称，今年1至2月楼价下跌速度较急，但在最近美国减息、政府放宽按揭及推出定息按揭计划等利好因素下，楼价在现水平会有支持。

不过，随着疫情扩散及环球经济表现出现更多变数，预料3月份的住宅成交数字只会略高于2月的水平，约3900宗，首季的住宅成交量料为1万零234宗，按季跌21%，为四年来最低。

陶汝鸿表示，疫情仍在不断变化，虽然普遍认为疫情有望在下半年稍为平息，但经济方面的影响却会更为长远，预料待有更多商舖及企业结束营业，经济衰退情况将会加剧，长远会为香港楼市带来负面影响。

此外，相比2003年沙斯（SARS）疫情过后，由于当时香港楼市已经历了六年的下行状态，正从谷底回升，加上政策扶持，市况反弹明显；惟现时市场正进入下行周期，暂亦未知有没有相关扶持政策，故后市走势将难以完全基于沙斯时的经验作判断。

在投资市场方面，受疫情影响及买卖双方按兵不动，交投几近冰封。截至3月中，物业投资市场仅录得17宗成交额在1亿元（港元，下台，约1800万新元）或以上的大额交易，按季下跌60%，总成交金额约40亿元，按年大幅回落76%。当中七成为豪宅物业。

戴德梁行香港资本市场部执行董事高伟雄表示，近月市场买卖两闲，一方面投资者保持观望或希望趁低吸纳，但业主则因为目前低息率而没有需要割价求，疫情只是加重了市场上各方的观望情绪。

但他预期，第二季投资市场成交可能会回升，并以酒店及数据中心物业为主。由于疫情下访港旅客人数大减，部分酒店业主可能面对较大财政压力需要放售其酒店物业。

此外，他预期在疫情过去后，香港投资者可能会向海外市场分散投资，而同样地，中国大陆的投资者也会分散投资，并大多以香港市场为目标。至于全球主要央行减息也可能促使投资者透过房地产基金物色投资机会，这些趋势有望为香港物业投资市场带来更多成交机会。