美国家安全顾问：如果中国最初不瞒报 全球疫情会大大减少

美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）星期三（11日）在华盛顿说，如果中国最初不瞒报，可能冠病疫情已经得到控制。

据美国之音报道，奥布莱恩在华盛顿的智库传统基金会说，如果中国最初不隐瞒疫情，不禁止医生讲话，世界对疫情的应对可能会提前两个月。

“在那两个月中，如果我们能够对病毒进行测序，从中国那里得到必要的合作，世卫组织（WHO）团队到达现场，像我们提议的那样，让美国疾控中心（CDC）团队进入现场，我们原本可以大大削减在中国发生的病例以及现在正在世界各地发生的病例。”

奥布莱恩是在被问到如何看待中国应对冠病病毒措施时这么回答的。

疫情暴发后，中美首先围绕美国采取的防疫措施展开角力。中国外交部1月底和2月初连续提出尖锐批评，指美国第一个从武汉撤出领馆人员、第一个提出撤出使馆部分人员、第一个宣布对中国公民入境采取全面限制，“不断制造和散播恐慌，带了一个很坏的头”。

不过，白宫口径则完全相反，称美国愿意提供任何必要帮助，并提出派遣疾控团队到中国协助抗疫，但没有接到后者回应。然而，中国最终同意美国随同世卫组织专家团队赴华。

奥布莱恩还被问道怎么看待中国所说的病毒可能并不一定发源于中国的问题。对于这个问题，奥布莱恩说，病毒并非来源美国，而是来自武汉。

他说： “我首先要指出的是，这个病毒并非来自美国，而是源自中国湖北武汉，已经发生一段时间了。”

报道称，中国国家卫生健康委员会高级别专家组组长，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山曾在2月底表示，疫情并不一定发源于中国。

奥布莱恩还表示，面对疫情美国的应对得当。他赞赏了美国总统特朗普第一时间撤侨、断航的举措。

他说： “当我们意识到事情的严重程度时，总统采取了非常大胆的举措。我们停止了从中国来的航空旅行，每天大约有2万人从中国进入美国。总统是为数不多的做出这种勇敢的决定主要国家的领导人。实际上，他是主要经济国家中第一位做出这样决定的领导人。这项决定阻止了曾经到过中国，或是来自中国的人们的入境旅行。这为美国争取了大约六至八周的时间为防止病毒扩散做准备。”

截至美东时间周二晚，全美至少37个州和华盛顿特区沦陷，累计确诊病例达1004起，累计死亡病例31起。病例最多三个州是华盛顿、纽约和加利福尼亚。