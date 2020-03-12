美国人权报告批警暴 港府：不应干预香港内部事务

针对美国国务院发表2019年人权报告，其中提到香港警察粗暴对待抗争者，限制个别人士政治参与等，特区政府发言人回应称，外国政府不应以任何形式干预香港特別行政区的内部事务，并强调不存在政治检控。

据《星岛日报》报道，上述报告指出，在香港去年六月起的反修例运动中，出现重大人权问题，包括警察在拘留期间残酷对待抗争者、任意逮捕、严重干涉和平集会及结社自由的权利，以及限制市民参与政治的权利，又指港府有起诉及惩罚侵犯人权的警员，但拒绝应大众要求，成立独立调查委员会，调查警方在示威中使用的暴力。

对此，港府发言人回应称，自去年六月至今共有超过1400宗示威、游行和公众集会举行，不少最终演变成严重暴力事件，例如投掷汽油弹、蓄意破坏及焚烧商铺等。发言人说，抗争者暴力程度前所未有，严重威胁人身安全、公共秩序和公共安全，有警员遇到严重受伤甚或死亡的威胁。面对这些情况，香港警队的职责是要采取适切的行动，包括使用相应武力止暴制乱，恢复社会秩序。

发言人续指，有关警察的投诉会按既定机制得到专业及不偏不倚的处理。香港监警会正在审视自去年六月以来的一连串大型公众活动，包括警方采取的相应行动，以厘清相关事实，并拟备报告。报告的内容将会公开。

发言人说，香港的人权和自由建基于一直得到国际社会认可的法治及司法独立，两者均是香港普通法制度的基石。香港在2014年至2019年五月间总共举行超过5万4000次和平的公众集会和游行，足证香港的人权受到充分保障。

关于检控方面，发言人指，特区政府一直致力维护香港法治和司法独立。《基本法》第六十三条确立了刑事检控独立运作的宪制原则。律政司的刑事检控工作不受任何干涉，检控与否的决定，必须就所得的证据和相关法律进行客观和专业的分析，并按照已公布的《检控守则》行事，当中不存在任何政治考虑，“政治检控”绝不存在。