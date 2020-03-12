中国国务院：抓紧出台普惠金融定向降准

中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，要抓紧出台普惠金融定向降准措施，并额外加大对股份制银行的降准力度，促进商业银行加大对小微企业、个体工商户贷款支持，帮助复工复产，推动降低融资成本。

据路透社报道，中国政府网援引会议内容称，国务院要求加快贷款投放进度，更好保障防疫物资保供、春耕备耕、国际供应链产品生产、劳动密集型产业、中小微企业等资金需求。适当下放信用贷款审批权限。加强审计监督，防止“跑冒滴漏”，提高支持实体经济实效。

会议指出，要引导金融机构主动对接产业链核心企业，加大流动资金贷款支持，给予合理信用额度。支持核心企业通过信贷、债券等方式融资后，以预付款形式向上下游企业支付现金，降低上下游中小企业现金流压力和融资成本。支持企业以应收账款、仓单和存货质押等进行融资。适当降低银行对信用良好企业的承兑汇票保证金比例。

会议还指出，必须坚持扩大对外开放，多措并举稳外贸稳外资。对除“两高一资”外所有未足额退税的出口产品及时足额退税。引导金融机构增加外贸信贷投放，落实好贷款延期还本付息等政策，对受疫情影响大、前景好的中小微外贸企业可协商再延期。

会议并称，要支持商业保险公司开展短期出口信用保险业务并降低费率。抓紧进一步缩减外商投资准入负面清单。扩大鼓励外商投资产业目录，使更多领域的外商投资能够享受税收等有关优惠政策。对近期出台的减税减费等助企纾困政策，要确保内外资企业同等享受。

会议指出，要在分区分级实施精准防控的同时，有序推动全产业链加快复工复产。要加强统筹指导和协调服务，打通产业链、供应链堵点。以龙头企业带动配套企业，增强协同复工复产动能。要加大国际协调合作，通过增加国际货运航班等措施，维护国际供应链畅通。

会议强调，要通过深入推进“放管服”改革、“互联网+”、双创等，为创业就业、灵活就业提供更多机会，稳定就业大局。

