美国考虑审查其最大公共退休基金对中国军工企业投资

美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）周三称，特朗普政府“正在考虑”美国加州公职人员退休基金（CalPERS）对中国军工企业的投资情况。

据路透社报道，奥布莱恩在智库传统基金会回答一个问题时说到，“这是我们正在考虑的事情......对美国投资者来说，这涉及到安全问题。”CalPERS是美国最大的公共退休基金，为160多万加州公共雇员、退休人员及其家人管理退休金和健康福利。

奥布莱恩称，CalPERS的一些投资政策非常令人担忧。“有些人要靠退休金养老，把这些资金投向并不遵循GAAP会计准则、报告要求也不同于美企的公司，是很可怕的。”

美国众议员班克斯（Jim Banks）上个月呼吁加州开除该基金的首席投资官（CIO）孟宇，称其与中国当局维持“长期且融洽”的关系。班克斯还质问了该基金在中国企业的投资。

“最起码我认为，理应彻底调查一下孟宇先生与中国共产党的关系，并比较CalPERS对中国企业的投资在他2008年受雇前/后有何差别。”共和党籍的班克斯去函加州州长Gavin Newsom写道。

根据CalPERS网站，孟宇在中国出生，具有美国公民身份。他曾两度受雇于CalPERS，第一次从2008年起；第二次则从2019年1月开始，担任CIO管理4000亿美元（5588亿新元）的投资。

网站信息显示，在那两段受雇期之间，孟宇曾在中国国家外汇管理局任职三年。

据报道，班克斯引述《人民日报》一篇网络文章，声称孟宇当年是经中国的“千人计划”获聘外管局。“千人计划”被美国联邦调查局视为是“中国对美国进行非传统谍报”的一部分。

CalPERS的首席执行官Marcie Frost透过声明稿为孟宇辩护，称“这是对美国公民的不道德指控。我们全力支持我们的CIO，他是带着出色的国际声誉来到CalPERS。”