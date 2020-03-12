琼瑶发文“小别” 宣布将关闭社交平台

作家琼瑶昨晚（3月11日）在社交媒体上发布千字长文宣布“小别”，感叹自己真的累了，视力精力都大不如前，表示几天后将正式关闭留言区。很多网友留言表达不舍。

琼瑶在面簿（Facebok）发文说：“时光匆匆，我八十二岁了。视力精力都大不如前……亲爱的朋友们，我真的累了！我好想海阔天空的去云游四海。随心所欲的写我的小品，即使写不出来，我的人生，也够丰富了！”

琼瑶回忆称，自己的社交账号是在2017年因为写《雪花飘落之前》而开始经营的，期间也因为各种原因关闭过。她在长文中写道：“在这三年里，我面对了很多负面的事；生离死别、背叛、栽赃、谎言、抹黑、颠倒是非……但是，我没有被打倒，反而让我对人生，有更深刻的领悟和正面的思考。人，不经过黑暗，怎知光明最好？不经过病痛，怎知健康最好？不经过失去，怎知拥有最好？不经过伤心，怎知道快乐最好？打击不是坏事，是考验你的良药。虽然苦口，却能治病。”

她还说：“想当初，我曾经煮字疗饥，我拼命地写、日以继夜地写、呕心沥血地写，那时不止疗饥、还要圆别人的梦！现在，我不需要那样拼命了!我很想无牵无挂的、从容自在的、没有负担的、兴之所至的，去写一些我的生活小品，人生体会，心灵小语，真情告白……再来和大家分享。”

琼瑶在文末表示，几日后将正式关闭留言区，并送上五张近照和两首小诗，送给喜欢她的朋友们。

贴文一出，很多网友纷纷留言表达不舍，并写下祝福，有网友写道，是因为“读了琼瑶的书，才在文字上有所长进”“小燕子应该歇着了，琼瑶阿姨，我们也希望你找到一个安乐窝，过你80岁以后的生活，我相信您会过得很写意，但不要忘了有写的意思。也许分离也是为了下一次的相聚吧?也许如你所写的聚散俩依依，依依又依依，过去已过去，未来可期.....”