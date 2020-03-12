中国采用制造歼20技术研制全自动口罩机

2019冠状病毒疾病（COVID-19）全球蔓延，口罩等医疗用品紧缺。中国全力扩大口罩等物资的生产能力，甚至采用航空制造领域中的数字化技术来研制口罩生产机。

据微信公众号“央视军事”消息，为在短时间内提高口罩产能，中国航空人用制造歼-10、歼-20飞机的数字化技术，研制出全自动口罩生产机。据称，每台机器可连续工作24小时，每分钟就能产100只口罩，24台机器的口罩日产能预计超300万只。

目前已经有24台全自动口罩机列入生产计划，四台已完成生产，分别交付各地急需的口罩厂。

中国航空制造技术研究院院长、全自动口罩机研制项目总指挥李志强说，“这24台口罩机，预计3月底全部完成生产，到时会形成每天300万只口罩的产能，实现短期内提供日产量百万级以上的能力。”

报道还称，在设备研发之初，研究人员甚至连口罩机长什么样都不知道。中国航空制造技术研究院迅速动员七家下属单位，发挥各自技术优势，由600多人组成设计研发团队，24小时不间断工作。

他们采用航空制造领域中的数字化技术，三天完成了口罩生产机的图纸设计，16天后首台样机研制成功。

李志强表示：“这种数字化设计制作技术，在研制歼-10、歼-20等飞机时就帮助节约了时间，因为可以在投入实体制造前进行模拟仿真，减少在制造过程中发生不必要的错误。”