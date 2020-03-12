中国民航损失巨大 2月旅客运量降八成多

中国民航局今天表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对中国民航业运输生产造成巨大冲击。今年2月旅客运输量同比下降超过八成。

据中新社报道，中国民航局新闻发言人在新闻发布会上表示，今年2月份，民航业共完成运输总周转量25.2亿吨公里，同比下降73.9%；完成旅客运输量834.0万人次，同比下降84.5%；完成货邮运输量同比下降21.0%。

发言人还披露，2月份，民航业实现运输航空飞行28.9万小时，同比下降70.5%。截至2月底，中国运输航空持续安全飞行114个月、8203万小时。2月份，全国航班正常率为97.2%，同比提高16.6个百分点。

此外，在航班恢复情况方面，民航局运输司副巡视员靳军号说，上周中国国内航班量环比上升16%，恢复到正常水平的40%左右，涉及的客运航班主要集中在西南、西北等劳务输出地到长三角、珠三角等地区。其中，深圳、成都、重庆等机场航班量恢复到正常水平的60%以上。

日前，中国民航局下发通知，提出实施积极财经政策、积极推进降费减负、加大基础设施投资、促进航空运输发展、优化政务服务工作等政策措施，促进民航业发展。

其中主要包括，落实免征航空公司应缴纳的民航发展基金等优惠政策；落实疫情防控期间，中央财政对国际定期客运航班以及按照国务院联防联控机制部署执行重大运输飞行任务给予资金支持的政策；充分利用现行补贴政策，对执行疫情防控任务的通用航空企业给予支持。