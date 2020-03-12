上海出版业复工率近八成 书展将如期举办

上海市委宣传部副部长、市新闻出版局局长徐炯今天（12日）下午对外透露，目前上海市出版业复工企业数达2147家，整体复工率近80%。

据界面新闻报道，其中，上海书城长宁店2月12日率先恢复营业；2月27日，上海书城恢复正常营业；3月初，上海新华传媒旗下各区新华书店、上海书城共42家复工开业。

“现代书店、钟书阁、大众书局、言几又、西西弗、空港文化等一批实体书店一直坚守一线，上图公司、朵云书院、外文书店、愽库书城、衡山和集、大隐书局、建投书局等知名书店也均开店营业。”徐炯说道。

徐炯表示，针对实体书店的实际困难和问题，有关部门还将进行调研梳理并开展协调工作，推出更多一对一、有个性的扶持政策，“包括鼓励、推动相关场地方，对疫情期间实体书店所发生的场租费用给予减免；对支持抗击疫情、推动产业发展的相关经营活动、研发活动，给予重点扶持等。”

对于每年备受上海市民乃至全国和国际读者关注的上海书展，徐炯表示，按计划，今年上海书展将于8月12日至18日举办，目前为止，上海书展筹备工作并未停滞，因为疫情缘故，部分内容将适时调整和重新布局。“从目前全国疫情形势向好的趋势看，我们希望上海书展正常举办，我们也按照正常举办的节奏安排筹备工作。”



