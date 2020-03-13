路透：中欧峰会将被推迟

欧盟数名官员和外交官透露，中国和欧盟原定于3月底在北京举行的峰会将因2019冠状病毒疫情而延后，欧盟因此失去一个就自由贸易问题向中国施压的机会。

据路透社报道，一名欧盟高级外交官告诉路透，“峰会将被推迟，但不会取消。”这与从筹备此次会议的其他外交官和官员那里获得的信息一致。

中国并未公开给出中国总理李克强与欧盟执委会新任主席冯德莱恩和欧洲理事会新任主席米歇尔会晤的日期，但欧盟外交官之前表示，双方已就3月30-31日会晤达成一致。此次中欧峰会将在北京举行。

推迟峰会的决定，使欧盟失去一个向中国政府施压，要求其兑现承诺的机会。中国去年4月做出承诺将平等对待欧洲在华企业，并停止强迫在华经营的外国企业分享敏感技术的做法。

中国外交部没有回应记者的置评请求。

尽管中国的疫情已过了高峰期，但受此次危机影响，近几周在北京举行的一系列筹备会议，以及中国贸易谈判牵头人、国务院副总理刘鹤等在内的中国高级官员访问布鲁塞尔的行程均被取消。

这使得峰会几乎不可能举行，因为从贸易到绿色能源投资等将在峰会上达成协议的领域，双方几乎未进行任何磋商。

一名欧盟官员说：“中国处于瘫痪状态，新冠疫情让一切变得复杂。”

尽管欧盟27国领导人和中国国家主席习近平仍将于9月在德国城市莱比锡会晤，但欧盟外交官希望利用3月会晤，为莱比锡会议在贸易问题上取得突破奠定基础。

布鲁塞尔方面希望在莱比锡峰会上与北京方面达成一项投资协议。欧盟执委会贸易执委郝根曾表示，要做到这一点，必须在7月完成大部分磋商，但已经浪费了很多时间。

一位了解谈判情况的欧盟官员表示，双方甚至尚未开始准备3月峰会的官方共同声明，这一声明被视为是工作取得进展的重要步骤。

过去，此类中欧峰会主要被视为“感觉良好”的聚会，目的是巩固两个经济体之间的联系，以扞卫一个基于多边规则的开放型全球经济。

但法国总统马克龙呼吁不要再对中国的实力抱持“过于天真”的想法。去年，欧盟执委会将中国称为“系统性竞争对手”。

许多欧洲国家政府称中国未能兑现其开放承诺，令他们感到失望。

另一位欧盟高级外交官表示，中国可能试图利用莱比锡峰会作为一个“大规模的宣传机器”，以凸显与欧盟这个全球最大的贸易集团的密切关系，借此与中国和美国总统特朗普之间的贸易战形成鲜明对比。