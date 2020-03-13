香港17年后再现“零大陆团”

2019冠状病毒疾病疫情全球大暴发，世界多地互发入境强制检疫令，旅游业陷入困境。香港旅游业议会公布的数据显示，2月大陆入境团跌至零，2003年“非典”之后香港首次出现零大陆团。

据《环球时报》引述香港《东方日报》报道，香港旅游业议会最新公布的数据显示，香港1月大陆入境团仅有317个，涉及访港旅客人数8000多人，比去年同期下降97%，2月数量更暴跌至零。

多国采取入境限制令外游市场的跌幅同样惨烈，2月印花税收入仅为33万港元，与去年同期的192万港元相比“断崖式大跌”八成；在机票销售方面，2月发出的机票数量只有42万张，按年下跌44%。

据《星岛日报》12日报道，去年下半年香港爆发“修例风波”，赴港大陆团已经大减。随着疫情恶化，大陆旅客更是绝迹，旅行社与酒店的生意如“雪崩般下泻”。本来旅行社还可靠港人外游勉强维持，但自从韩日暴发疫情，接着在意大利等欧洲国家蔓延，旅行团纷纷取消，大批从业人员包括领队与旅游顾问陷入困境，预计起码要熬到4月后。

埃及团的“集体中招”也令旅游业雪上加霜。据头条日报网12日报道，香港11日新增九宗确诊个案，其中六人为新华旅游一个埃及旅行团的团友及领队，加上之前已有三人确诊，“即同团八名团友及一名领队，九人无一幸免确诊感染新冠肺炎”。康泰旅行社12日即宣布，经评估形势后决定取消3月的美国、英国、西欧、东欧、北欧、西葡和埃及旅行团。星晨旅游也表示，决定取消即日起至3月31日出发的全线欧洲及埃及旅行团。

面对旅游业的空前困境，十多家主要旅行社与旅议会开会商讨对策，表示愿意配合政府防止疫情扩散措施，促请政府响应三大诉求，包括协助与航空公司等供货商磋商订金退款安排、为员工提供现金援助，以及呼吁业主为生意受打击的旅行社大幅减租。

卫生防护中心12日晚公布，截至晚8时香港新增两宗确诊个案，均为输入个案，至今本港个案累计达132宗。