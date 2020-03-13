香港医管局：冠病康复者肺功能或受损三成 部分患者已可使用瑞德西韦

医管局传染病中心医务总监曾德贤昨（12日）指出，部分病人痊愈后肺功能受损二至三成，有医生建议多做促进心肺功能运动。此外，曾德贤也透露，新药瑞德西韦已抵达香港，在指定医院的中度病人及重症病人均可使用。

据《星岛日报》报道，截至3月11日，玛嘉烈传染病中心共接收26名病人。中心分析过患者的血液及X光肺片，发现患者血液除淋巴血细胞会呈低水平外，乳酸脱氢酶（LDH）亦会随疾病的活跃程度上升。而其中九名病人X光肺片呈现肺周边混浊，其电脑扫描发现九名病人均出现磨砂玻璃混浊、多肺叶影响，“愈来愈白及变到很硬。”

曾德贤说，部分2019冠状病毒疾病痊愈者留有疤痕组织及肺部纤维化，“肺功能受损未至于一半，但都有二至三成”。不过，他称，现阶段未知肺纤维化的长远影响。

有不愿具名的康复者表示，自己感染后曾要“用很大力才可以呼吸”。由于有肺花情况，医生有建议其多做促进心肺功能运动，也希望大众不要用有色目光去看待康复者。

此外，曾德贤昨天也透露，被视为冠病“救星”的瑞德西韦已运抵香港，中度病人及严重病人均可使用。玛嘉烈医院正在评估两名病人情况，但两人病征均属轻微，不一定适用。他强调，瑞德西韦并非神药，虽在美国患者身上未有不良副作用，但过往使用有出现有血管发炎、肝酵素上升等副作用，若患者有肝功能问题，则不宜使用。

至于康复者的血浆使用，曾德贤指现时暂未为康复者抽取血浆，但正陆续进行相关研究。他续指，新冠肺炎的抗体会在发病后两星期开始上升，有抗体后能有效防止患者再度感染。至于为何有患者有抗体后，呼吸道样本仍对病毒呈阳性反应，他解释，身体仍要一段时间消除病毒。

据报道，现阶段对于新冠肺炎治疗方案包括给予干扰素、蛋白酶抑制剂及利巴韦林抗病毒药物综合使用。曾德贤表示，到此为止的治疗成效不错，但承认部分药物会有副作用，如蛋白酶抑制剂会导致肝醇素上升，部分患者因而需要停药。他续指，虽干扰素降病毒的效果较高，但若患者发病后一周才入院，即不会使用，以免有“免疫风暴”。