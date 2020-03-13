北京大型商场可申请延迟缴纳疫情期间电费

北京市商务局今天（13日）发布通知，在疫情期间坚持营业的，北京市区域内建筑面积5万平方米以上百货店、购物中心，用电费用可申请延迟缴纳。通知规定，最晚可延迟至一级响应期结束日后60日。

据《新京报》报道，北京市商务局相关负责人介绍，此举是为缓解大型商场疫情期间经营困难。经北京市商务局、市城市管理委研究决定，在疫情期间坚持营业的，北京市区域内建筑面积5万平方米以上百货店、购物中心，可申请办理延迟缴纳电费。综合体仅为商业部分建筑面积，不含写字楼、酒店等。

满足条件的各大型商场，在北京重大突发公共卫生事件一级响应期间的用电费用，可延迟至一级响应期结束日后60日内缴费。免收疫情期间缓交的电费滞纳金，不影响企业征信记录。

北京市宣布一级响应终止日次日起发生的用电费用，按照正常收费缴纳期进行缴纳。延迟缴纳资格由各大型商场自愿申报，经北京市商务局、市城市管理委认定后，须将电费延迟缴纳政策传导到场内各用电终端。

据介绍，北京市大型商场可于3月20日前，向所在区商务局提交以下材料，申请电费延迟缴纳资格。具体通知和各区商务局联系方式，可登录北京市商务局官网查询，在疫情期间，鼓励企业采取电子邮件等方式，将相关材料按顺序整理并发送至所在区商务局。