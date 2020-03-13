习近平昨同联合国秘书长古特雷斯通电话

中国国家主席习近平昨晚（12日）应约同联合国秘书长古特雷斯通电话，表示将加大资源投入帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家，古特雷斯回应指中国的支持对多边主义至关重要，并期待中国在国际事务中发挥重要领导力。

据中新社报道，在昨晚的通话中，习近平表示，自2019冠状病毒疫情发生后，古特雷斯来信表达慰问，并多次公开讲话支持中国抗疫努力，中国人讲“患难见真情”，他为此对古特雷斯表示感谢。

习近平指出，经过艰苦努力，中国国内已呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。下一步，将慎终如始加强疫情防控，继续抓紧抓实抓细，同时抓紧推进经济社会发展各项工作。他指出，中国人民一定能够战胜这场疫情，也一定能够实现预定的经济社会发展目标，对此充满信心。

古特雷斯回应指，对中国冠病病例大幅减少感到十分高兴并表示祝贺。他也相信，中国不仅将很快战胜疫情，而且还将很快恢复经济秩序，这不仅有利于中国人民利益，也将为世界作出重要贡献。

在通话中，习近平也强调，中国人民的艰苦努力为世界各国防控疫情争取了宝贵时间，作出了重要贡献。他指，这段时间，疫情在多国多点发生，形势令人担忧。国际社会应当加紧行动起来，有效开展联防联控国际合作，凝聚起战胜疫情的强大合力。

对此，习近平表示，中方愿同有关国家分享防控经验，开展药物和疫苗联合研发，并正在向出现疫情扩散的一些国家提供力所能及的援助。中方支持联合国、世卫组织动员国际社会加强政策协调，加大资源投入，特别是帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家做好防范和应对准备。中国已经宣布向世卫组织捐款2000万美元（约2822万新元），支持世卫组织开展抗击疫情的国际行动。

习近平更强调，这次疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。国际社会必须树立人类命运共同体意识，守望相助，携手应对风险挑战，共建美好地球家园。他也说，今年是联合国成立75周年，中方支持国际社会以此为契机，重申对多边主义承诺，加强和完善以联合国为核心的全球治理体系。

古特雷斯回应表示，联合国感谢中方为当前处境困难的国家抗击疫情提供援助，赞赏中国同发展中国家分享疫情防控经验，并提供医疗物资和疫苗医药等宝贵援助。中国的支持对多边主义至关重要，联合国希望继续深化同中国在气候变化、可持续发展等各领域合作，期待中国在国际事务中发挥重要领导力。