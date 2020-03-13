中国大陆新增确诊与死亡人数均降至个位数

中国大陆新增冠状病毒确诊病例降至个位数，昨天（12日）新增确诊八例，其中湖北五例。新增死亡七例，湖北六例。

据中国卫健委网站消息，3月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，新增死亡病例七例，新增疑似病例33例。

湖北新增确诊病例五例，新增治愈出院病例1255例，新增死亡病例六例，现有确诊病例13171例，其中重症病例3948例。累计治愈出院病例51553例，累计死亡病例3062例，累计确诊病例67786例。新增疑似病例1例，现有疑似病例49例。

3月12日0—24时，新增报告境外输入确诊病例三例。截至3月12日24时，累计报告境外输入确诊病例88例。

当日新增治愈出院病例1318例，解除医学观察的密切接触者2483人，重症病例减少237例。

截至3月12日24时，据31个省和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例13526例（其中重症病例4020例），累计治愈出院病例64111例，累计死亡病例3176例，累计报告确诊病例80813例，现有疑似病例147例。累计追踪到密切接触者678088人，尚在医学观察的密切接触者12161人。

累计收到港澳台确诊病例190例：香港131例（出院75例，死亡三例），澳门10例（出院10例），台湾49例（出院20例，死亡一例）。