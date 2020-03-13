香港渔护署：低程度感染冠状病毒19宠物狗的血清报告结果呈阴性

香港渔农自然护理署早前证实一只2019冠状病毒疾病确诊者的宠物狗，病毒测试呈弱阳性反应，但渔护署昨日（12日）称，该只狗的血清报告结果呈阴性反应。

据渔护署昨日的公报，渔护署由二月下旬至今先后五次为该狗只抽取样本进行测试，从其口腔及鼻腔的样本中检测到小量2019冠状病毒病病毒。

渔护署也在三月三日为该狗只进行血清测试，结果呈阴性反应。渔护署指，这代表狗只的免疫系统没有呈强度的免疫反应，也显示现阶段其血液内的抗体不足以被测量。

渔护署也强调，呈阴性反应的血清测试并不表示狗只没有感染有关病毒。以往人类感染其他类型的冠状病毒时，如没有症状或症状轻微，其体内也未必产生抗体。此外，身体一般需要14日或以上才可产生足以被测量的抗体，因此早期感染期间的测试结果可能会呈阴性。渔护署将安排再为狗只抽取血液样本进行进一步测试。

另外，渔护署联同香港大学公共卫生学院为该狗只及与其密切接触而确诊者体内的2019冠状病毒病病毒进行基因定序，结果显示两者的病毒定序非常相似，这显示此病毒很可能由确诊者传染予该狗只。

该狗只现时没有任何与冠病相关的病征，现正于港珠澳大桥口岸动物居留所接受检疫。渔护署会继续对其进行密切监察，并会为其进行反复测试，待测试结果呈阴性后，才会把狗只交还予其饲养人。

发言人提醒身体不适者应避免与动物接触，如发现宠物的健康状况出现变化，应尽快寻求兽医的意见。发言人强调，现时没有证据显示宠物会传播冠病，或会因此生病。除保持良好卫生习惯外，宠物畜养人无须过份忧虑。在任何情况下，绝不应弃养宠物。