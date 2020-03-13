阿里云向全球免费开放病毒基因对比工作 最快60秒完成

阿里云今日（13日）对外宣布，将向全球医疗科研机构、疾控中心等一线病毒研究机构免费开放云上病毒比对服务，最快只需60秒即可完成包括2019冠状病毒在内的任意病毒基因对比工作，可大幅提升病毒基因检测效率。

据澎湃新闻报道，这项服务将对进一步了解病毒变异提供有效依据，也是继此前宣布AI算力免费后，阿里云再次用技术“抢夺”宝贵时间。

据报道，病毒经过数代传播，会产生变异，追踪掌握病毒变异情况成为科研人员的重中之重。宏基因组测序mNGS是目前较为有效的追踪方案，配合病毒库可精准确定病毒的代际关系，甚至找到病毒源发地。

但此前的mNGS数据分析较为耗时，以某新冠重症患者为例，系统需要对2200万个序列超过32亿个碱基一一和病毒库比对，检测出新冠病毒特征区域的完全匹配系列，通常这一过程需要30分钟或更久。

此次阿里云免费开放的基因计算服务AGS（Alibaba Genomics Service），采用容器技术和GPU，即开即用，可同时运行多个病毒基因比对服务，大大缩短了这一进程，60秒内即可获取高质量的基因比对报告，为患者提供更为准确的医疗方案。包括疾控中心、各大高校、医院、基因企业等一线病毒研究机构可在阿里云上申请快速开通基因计算服务，为进一步研究病毒蛋白质及变异提供准确的数据支撑。

目前，中国基因公司安诺优达已开始借助阿里云的计算能力从某肿瘤样本数据中寻找病毒相关序列的数据，用于研究病毒活动与某肿瘤发生的相关性。