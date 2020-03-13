彭博：中国万亿不良资产市场在疫情下短期休眠

高度依赖现场工作的中国不良资产行业，今年开年的交易受到疫情拖累。虽然展业和项目进度延迟，但巨大的供给潜力仍令业内人士坚定看好市场长期扩容的前景。

据彭博社报道，中国万亿规模的不良资产市场近两年来吸引大批境内外机构掘金，但疫情期间现场拍卖、谈判、实地尽调很难进行，原有项目处置回现速度放缓，融资难度在加大。东方珑心投资管理董事总经理王海荣在采访中直言，新冠病毒疫情对业务影响不小，“基金投资受到一定影响，去年一直跟进、计划在今年一季度完成的一些交易可能需要调整。”

承受市场短期活跃度下降的同时，业内机构也普遍看到，疫情将增加而非减少中国金融机构亟待处置的不良资产规模，这也意味着未来市场有巨大的供给潜力，且价格的天平可能向买方倾斜。

鼎一投资董事长郑华玲在电话采访中表示，未来3-5年都是中国困境资产投资的黄金窗口期，新冠疫情的爆发并不影响这个趋势性的判断，反而有可能会阶段性地增强这个机会。“市场供给和卖方卖压在增加，而买卖双方步调上的不均衡，会让困境资产的价值与价格匹配度变得更有利。”

上个月疫情期间，在中国不良资产投资领域的投资总额已超65亿美元的橡树资本(Oaktree Capital)，其全资子公司Oaktree（北京）投资管理有限公司完成工商注册，也从侧面反映了机构积极布局这一市场的决心。

东亚银行特殊项目总监徐健哲在采访中表示，预计上半年银行不良贷款转让会大幅减少，因为沟通、尽调、竞价等现场方式无法顺利开展了，如果疫情控制得好，则下半年会迎来转让的相对高潮。

“银行自身处置难度加大，转让业务可能会大量停顿，无论是哪种手段都需要现场或人员直接接触，疫情控制严重阻碍了各种处置工作，上半年供应萎缩是必然，”徐健哲称，银保监会鼓励银行放宽对受疫情影响企业的不良认定，既是为银行减压，也是为企业减负。

民营不良资产投资机构橞甬融信总裁郝光辉表示，不管是对投资还是处置而言，整个负面影响是全方位的，包括标的物尽调和谈判暂时都不现实了，基于对资产价格判断的变化，年前谈好要买的项目甚至可能不买了。

他并指出，投资热情恐怕也会下降，比如前期谈好的融资可能会因为金融机构风险偏好发生变化而终止；虽然机构陆续复工，但上半年存量资产处置速度变慢给资产回现造成的压力，会导致交易活跃度下降。

王海荣亦认为，市场短期内供需都将不会很活跃，交易不多，加上受疫情对整体经济的影响，一级市场和二级市场的总体价格会有很大的压力。