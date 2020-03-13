北京：加强远端管控 防止国际航班发热人员登机

中国境外疫情扩散蔓延呈现加速态势，北京市表示要加强远端管控，对国际航班要加强检查，防止发热人员登机，也将对国际航班机组和空乘人员实行封闭式管理。

据中新社报道，北京市昨天（12日）召开的疫情防控工作领导小组第四十一次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第九次会议指出，当前境外疫情扩散蔓延呈现加速态势，世卫组织宣布疫情已具有全球大流行特征，境外输入风险骤然加大，防控形势更加严峻复杂，因此要求加强远端管控和近端筛查。

会议强调，对国际航班要加强检查，防止发热人员登机，国际航班机组和空乘人员实行封闭式管理。

此外，通过驻外使馆，并发挥华人社团、留学生团体、商会、同乡会等作用，加强防疫政策宣讲，做好在外中国公民稳定工作，提醒注意个人防护，提供防疫指导帮扶。

与此同时，北京市要加强近端筛查，优化检测流程，提高通关效率，确保入关既严格防疫又有序顺畅。进一步完善北京口岸入境人员转机和闭环转送方案，分级分类做好人员交接、责任交接。

在北京首都国际机场附近的中国国际展览中心新馆（简称新国展），成为首都国际机场疫情高发国家入境北京的旅客转运集散地，经机场检疫后未出现发热、咳嗽等症状的低风险人群至临时集散地，由相关省（区、市）和北京市各区接转旅客。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间12日10时（新加坡时间12日17时），中国以外受疫情影响的国家和地区已达到117个，确诊病例较前一日增加6703例，累计达到44067例。

对于复工复产，会议要求明确近期出差返京人员防疫要求。在做好防疫前提下，重点企业、重点工程和“三城一区”要提高员工返岗率，及早恢复正常生产。继续完善进京检查站管理，提高检查效率，避免聚集拥堵。

自2月下旬以来，北京市逐步加强了对返京人员的防疫要求。2月27日下午，北京市政府相关负责人在新闻发布会上要求，当前湖北地区人员一律不得返京，其他地区人员返京后需进行居家或集中医学观察14天。

3月3日，北京调整境外人员入境隔离政策，凡从韩国、意大利、伊朗、日本等疫情严重国家经北京口岸入境的，若目的地是北京，不论是中国人还是外国人，均实行14天隔离观察。3月11日起，自非疫情严重国家入境进京人员，也要居家观察或集中观察14天。

截至3月6日，北京市有82.7万返京人员处于居家观察。