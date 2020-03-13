中国外交部发言人：可能是美军把疫情带到武汉

美国疾病控制与预防中心（CDC）主任雷德菲尔德（Robert Redfield）承认部分可能死于流感的美国公民实际死于冠状病毒。中国外交部发言人赵立坚昨天（12日）在社交媒体推特上就此发表观点，质疑冠状病毒是否是美军最先带到武汉的。

赵立坚在推文中表示，雷德菲尔德在当天的问讯中被抓了个现行，因此他质疑美国零号病人在美国出现的时间、（当时）被感染人数以及接诊医院的名字。

他还指出，“可能是美军把疫情带到了武汉”，美国对此应做到透明并公开数据，而如今“美国欠我们一个解释”。

据了解，美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O'Brien）3月11日在出席一场活动时指责中国在疫情爆发初期采取的应对举措不力，其中包括没有对医生及时提供疫情信息以及隐瞒疫情等，此举导致全球失去了两个月的时间应对疫情，而如果美国政府此前曾获取病毒的基因排序，那么疫情也不会在全球范围发展成这样。

对此中国外交部发言人耿爽在12日举行的例行记者会上表示，中方希望美方个别官员在这个时候集中精力应对疫情并推进合作，而不是向中方“甩锅”，至于美方应对疫情的做法是否公开透明，中方不作评论，但很显然美方个别人对国际社会给予中国的高度评价视而不见。