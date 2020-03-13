调查组：泉州酒店非法建设违规改造

中国国务院福建省泉州市欣佳酒店“3·7”坍塌事故调查组第一次全体会议今天（13日）在福建泉州召开。会议指出，据初步调查，该项目未履行基本建设程序，无规划和施工许可，存在非法建设、违规改造等严重问题，特别是房屋业主发现房屋基础沉降和承重柱变形等重大事故前兆，仍然心存侥幸、继续违规冒险经营；地方相关职能部门监管不到位、“打非治违”流于形式，导致安全关卡层层失效，最终酿成惨烈事故。

据央视新闻报道，会议指出，事故发生在全国上下全力抗击疫情和复产复工的关键时期，事发酒店还是地方政府指定的医学隔离观察点，性质严重、影响恶劣。

福建省委书记于伟国、省长唐登杰在会上表示，这次事故造成重大人员伤亡，影响恶劣、教训极其深刻。福建省委、省政府将积极主动、全力配合国务院事故调查组彻查事故原因和责任，坚决依法依规严肃追责、惩处，给人民群众一个负责任的交代。坚决扛起安全生产的重大责任，汲取血的教训，全面开展安全生产和安全隐患大排查大整治，坚决遏制重特大安全生产事故，切实保护好人民群众生命财产安全。

国务院安委会办公室副主任、事故调查组组长付建华主持会议。付建华指出，12日现场搜救工作结束后，国务院批准成立事故调查组，联合工作组就地转为事故调查组。住建部副部长、事故调查组副组长易军也对事故调查工作提出了要求。会议宣布了事故调查组及其专家组成员名单，福建省委省政府主要负责人和事故调查组有关方面负责人参加会议。