调查：疫情未改中国经济长线向好基本面

中国银行业协会与罗兵咸永道最新发表的报告称，当前中国经济面对复杂的内外部环境，增速放缓压力较大，但中国大陆仍处于重要战略发展机遇期，即使是当前的疫情也没有改变经济长线向好和高品质增长的基本面，未来三年银行业经营状况依然谨慎乐观。

据路透社报道，这份题为《中国银行家调查报告（2019）》的报告调查由中国银行业协会首席经济学家巴曙松主持并负责，调查过程历经八个月，共回收有效问卷2,258份，覆盖了大陆32个省级行政区域和香港的各类银行业机构。

罗兵咸永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇称：“疫情发生以来，银行业精准施策，在支持企业战胜疫情灾害影响，有序推进复工复产中发挥了积极的作用。疫情对于中国经济的影响是短期的、暂时的。”他表示，疫情过后，经济重归正轨，未来三年银行业经营状况仍谨慎乐观。

纵观宏观环境，中国经济正处在从高速增长向高品质发展的转型时期，报告发现，银行家预计未来中国经济将延续平稳增长态势。关于中国经济目前面临的主要风险因素，63.2%的银行家认为中美新型大国关系调整所带来的合作和博弈、中美贸易磋商第一阶段协定落地情况及后续贸易争端的磋商和发展特别值得关注。

在发展战略方面，报告指出，近年来随着中国利率市场化改革的推进，传统的银行经营和盈利模式受到挑战，差异化、多元化的竞争格局逐步形成。在此背景下，中国银行业积极推进战略转型，逾六成（64.7%）受访银行家将推进特色化经营作为重要战略选择。

而在推进资产管理业务过程中，超过半数（57.4%）的银行家最关注的是构建全品类全覆盖的产品体系。海外发展方面，逾八成（81.3%）银行家认为回应“一带一路”倡议和亚太自由贸易区建设等国家战略是首要关注点。

报告显示，总体上银行家积极接受金融科技，且持续加大投入力度。不过，金融科技发 展带来的资讯科技风险和资讯安全压力问题成为银行家最为关心的风险类别（57.1%）。

同时，银行家认为，监管能力与金融科技发展的匹配性仍需提高和金融科技的监管定位仍需精准化，是当前金融科技监管领域的重点问题。逾半银行家认为统一监管标准和指标体系较合适。

调查并指，银行家对未来三年银行业经营状况谨慎乐观：七成左右的受访者预计营业收入增长率将低于10%，约四成的银行家预计税后利润增长率将会在0-5%之间。不过长远来看，银行家对银行盈利能力不断增强有信心。对于资产品质，六成左右的受访者预计未来三年银行不良贷款率能保持在0.5-2.0%之间，不良率的预期呈现逐年下降趋势。