南华早报：首名冠病患者可追溯到去年11月17日

《南华早报》取得的中国政府非公开文件显示，中国首名2019冠状病毒疾病患者可追溯到去年11月17日，而官方已知去年确诊的病例达266起。

据《南早》报道，去年确诊的266名患者都接受了医学观察，并且部分个案极有可能在相关卫生机构采集样本后，其确诊日期被回填。

该报取得的文件中显示，一名55岁的湖北省男子可能是第一位感染冠病的病患，确诊日期早在11月17日。当天起，有关当局每天报告一到五起确诊病例，截至12月15日，总数已达27例。单日确诊人数也在12月17日出现双位数，截至当月20日，总数达到60例。

湖北省中西医结合医院的张继先医生曾在12月27日向医院和疾控中心上报，疾病是由一种新型冠状病毒造成。文件显示，当时已有超过180人被感染，但当地医生可能并未能完全辨认出这180名患者。

《南早》也指，文件透露到了2019年年底时，确诊病例已经达266起，在2020第一天则提高到381起。不过，截至今年1月11日，武汉卫生健康委员会仍称确诊病例仅41起。

中国媒体此前的报道也都指出，多名“吹哨人”透露，当地医生直到12月下旬才知道自己在面对一种新型疾病。

据《南早》的报道称，这份未公开的政府文件提供了冠病在早期的传播方式、传播速度、北京共记录多少个案等有用线索。

自从疫情1月在武汉爆发以来，科学家一直在试图绘制出2019冠状病毒早期传播形式。通过了解疾病的散播方式、确定未被纪录及未被发现的个案，可有助于预测这个病毒的威胁性。

此外，现在科学家们也正急切地想要找出“零号病人”，协助他们追踪出病毒的来源。目前普遍认为是由野生动物传播给人类，其中一个可能性为蝙蝠。

在11月报告的首九起病例中，有四名男性和五名女性，年龄介于39到79岁。其中，没有人被认定为零号病人，也不确定多少人来自疫情重灾区湖北。报道也指，首名感染患者可能早于11月17日被感染。