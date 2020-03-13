李克强就星巴克中国“咖啡创新产业园”项目致贺信

星巴克中国今日（13日）举行“咖啡创新产业园”项目签约仪式，中国国务院总理李克强当天致贺信，指该项目有利于创新现代化产业链和供应链，并表示星巴克公司多年来积极参与中国改革开放进程，真正实现了互利共赢。

综合联合新闻网、中新社报道，星巴克投资人民币九亿（约1.8亿新元）在大陆昆山新建“咖啡创新产业园”，这是星巴克在美国以外最大的投资，也是在亚太市场的首个生产性战略投资。星巴克计划在中国打造一座集咖啡烘焙、智慧化仓储物流于一体的咖啡创新产业园，今年下半年开工，计画2022年夏季落成、投产。

星巴克中国咖啡创新产业园今日在江苏昆山举行项目签约。其中，星巴克全资投建的烘焙工厂，预计2022年投产后，年产能超过六万吨，将成为星巴克在美国以外产能最大的烘焙工厂，投产为星巴克中国零售门店。

对此，李克强今天致贺信，表示“咖啡创新产业园”作为生产性战略投资项目，对标国际最新标准、实现绿色生产，有利于创新现代化产业链和供应链。他也指出，多年来，星巴克公司积极参与中国改革开放进程，作出了贡献，分享了机遇，实现了互利共赢。

李克强更表示，中国政府深化改革开放的承诺坚定不移，对外开放的大门会越开越大，“中国一般制造业已经全面放开，服务业也在加快开放。”

他说：“我们将进一步放宽市场准入，为各类所有制、内外资企业打造一视同仁、不断优化的营商环境。”李克强指出，中国市场潜力巨大，经济长期向好的基本面没有改变，将继续成为外商投资的热土。

36氪报导，星巴克此举旨在打造全产业链的咖啡创新产业基地，功能涵盖咖啡豆进出口、烘焙、包装、储存、物流配送、分销以及咖啡烘焙相关培训。

星巴克中国咖啡创新产业园，将坐落于长三角经济圈内的国家级开发区——毗邻上海的昆山经济技术开发区内，规划占地面积约八万平方公尺。星巴克还将在咖啡创新产业园建设一个生豆存贮仓库和一个高度自动化与智慧化的物流配送中心，使其成为星巴克在中国的配送网路核心。

据悉，目前，星巴克在全球现共有六家咖啡烘焙工厂，其中五家位于美国，一家位于荷兰。随着这一新烘焙工厂的投产，中国将成为星巴克全球烘焙网路的重要节点。

星巴克全球执行副总裁、星巴克中国董事长兼首席执行长王静瑛指出，尽管当前的疫情面临暂时的困难和挑战，但星巴克在中国市场甚至比以往任何时候都更加坚定。