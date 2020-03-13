中国美国商会：中国仍是在华美企重点市场

中国美国商会周五发表的报告显示，尽管目前面临营商环境挑战依旧存在，加上疫情爆发等诸多问题，从长期来看，中国仍会是大多数在华美企的重点市场；商会逾半会员表示，如果市场开放程度加大，他们愿意增加对华投资。

据路透社报道，中国美商会发表的2020年《中国商务环境调查报告》指出，近四分之一的企业认为2020年其行业市场不会增长，这包括超过40%的工业和资源领域企业。相比之下，消费和服务业对市场增长前景较为乐观，得益于内地中等收入家庭预计持续增长及消费市场持续活跃。然而，37%的会员企业（2013年以来的最高比例）表示将延迟2020年追加的投资计划，甚至会缩减投资。

中国美商会主席葛国瑞称：““新冠肺炎疫情带来的市场恐慌会慢慢平息，但2020年对商界和政策制定者来说将是关键的一年。”

这是中国美商会连续第22年就中国营商环境对会员企业进行调查研究，但调查开展时，还没有企业预测到需要制定针对新冠肺炎疫情的应对措施。企业的市场表现很有可能会受到来自疫情的强烈冲击。商会在完成报告之际，亦就新冠肺炎疫情对企业的影响展开了一项快速调查。

根据2月进行的快速调查，新冠肺炎疫情持续发展及不确定性导致会员企业仍在评估今年的市场预期与优先事项。

报告指，尽管企业财务堪忧、投资谨慎度提高，中国仍是在华美企的重点市场。一系列政策、法律的出台所带来的金融服务业的改革，极大地增强了会员企业对于中国政府进一步向外资开放市场的信心。

更多的外国企业表示，即使面临诸多挑战，他们去年在华的受欢迎程度较以往都有所提高。63%的受访会员企业认为，与本土企业相比，外资企业在同行业中能够获得平等或更为优惠的待遇。超过一半的会员表示，如果市场开放程度加大，他们愿意加大对华投资。

调查并发现，69%的会员企业认同中国的知识产权执法水平在过去五年中有所提升，比例较2018年提高10个百分点；50%的会员企业都认为自2019年来，中国的投资环境得到了提升；近五分之一的受访者已经或正在考虑向中国境外转移产能，这一比例近三年来一直在下降。